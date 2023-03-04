Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бахтияр Байсеитов

    Тренер
    Имя Бахтияр
    Отчество Даниярович
    Фамилия Байсеитов
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 27 августа 1952
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    04.03.2023 Ордабасы 3 : 1 Каспий Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ордабасы 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.03.2023 Ордабасы 3 : 1 Каспий
    • Читайте нас: 
    11