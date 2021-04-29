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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Ордабасы
Кайрат - Ордабасы: обзор матча 29 апреля 2021
Кайрат
29.04.2021, четверг, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Ордабасы
61'
Эсеола
89'
Ш. Мамба
90+4'
Х. Канте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Ордабасы
ГОЛ! 3:0!
Х. Канте
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Ш. Мамба
89'
Замена
Д. Усенов
️️️️
А. Абикен
87'
84'
Замена
С. Турсынбай
️️️️
Т. Досмагамбетов
Замена
Ш. Мамба
️️️️
Эсеола
78'
66'
Замена
D. Dautov
️️️️
Т. Эрланов
Замена
Х. Канте
️️️️
Г. Алыкулов
66'
Желтая карточка
А. Абикен
65'
63'
Замена
С. Хижниченко
️️️️
Ж. Пауло
62'
Замена
P. Fontanello
️️️️
Б. Каиров
ГОЛ! 1:0!
Эсеола
61'
45'
Желтая карточка
Э. Астанов
Вторая желтая
В. Лав
25'
Желтая карточка
В. Лав
25'
13'
Желтая карточка
Е. Тунгышбаев
Желтая карточка
С. Кейлер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
27
Небойса Косович
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
18
Эсеола
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
0
A. Simcevic (o.g.)
ЦФ
0
M. Mehanovic
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
Ордабасы
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
5
Damir Dautov
ЦФ
0
P. Fontanello
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
3-2-2-1-2
92
Покатилов
24
Миканович
28
Алип
23
Поляков
4
Кейлер
13
Оганесян
27
Косович
96
Абикен
11
Алыкулов
19
Вагнер Лав
18
Эсеола
4-1-2-3
1
Шайзада
5
Каиров
24
Клещенко
23
Эрланов
27
Досмагамбетов
11
Тунгышбаев
91
Бригидо
10
Астанов
11
Пауло
0
0
11
Алыкулов
24
Канте
24
Канте
11
Алыкулов
96
Абикен
47
Усенов
47
Усенов
96
Абикен
18
Эсеола
45
Мамба
45
Мамба
18
Эсеола
23
Эрланов
5
5
23
Эрланов
5
Каиров
0
0
5
Каиров
27
Досмагамбетов
13
Турсынбай
13
Турсынбай
27
Досмагамбетов
11
Пауло
91
Хижниченко
91
Хижниченко
11
Пауло
Остались в запасе
Кайрат
Ордабасы
11
Артур Шушеначев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
44
Данил Устименко
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Остались в запасе
11
Артур Шушеначев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
44
Данил Устименко
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
Остались в запасе
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Статистика матча Кайрат - Ордабасы
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
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