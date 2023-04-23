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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Ордабасы
Кайрат - Ордабасы: обзор матча 23 апреля 2023
Кайрат
23.04.2023, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Ордабасы
36'
Ж. Пауло
76'
Ж. Пауло
58'
Г. Суюмбаев
68'
А. Тагыберген (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Ордабасы
ГОЛ! 2:2!
Ж. Пауло
76'
68'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Тагыберген
64'
Замена
Б. Абдихоликов
️️️️
Ш. Умаров
58'
ГОЛ! 1:1!
Г. Суюмбаев
Замена
В. Ульянов
️️️️
Д. Устименко
43'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пауло
36'
Желтая карточка
В. Швырев
34'
16'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
Б. Исламхан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Ордабасы
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
4
Бернардо Матич
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
3-2-2-2
44
Устименко
5
Васин
6
Садыбеков
4
Касабулат
5
Кургин
2
Ткаченко
29
Крачковский
23
Ульшин
11
Пауло
18
Швырев
3-3-1-3
74
Сейсен
2
Малый
23
Эрланов
26
Мбодж
21
Ауро
3
Петрович
5
Суюмбаев
8
Тагыберген
11
Федин
9
Исламхан
17
Умаров
44
Устименко
1
Ульянов
1
Ульянов
44
Устименко
9
Исламхан
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
9
Исламхан
17
Умаров
45
Абдихоликов
45
Абдихоликов
17
Умаров
Остались в запасе
Кайрат
Ордабасы
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
1
Бекхан Шайзада
ВР
4
Бернардо Матич
ОП
47
Владислав Васильев
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
4
Бернардо Матич
ОП
47
Владислав Васильев
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Кайрат - Ордабасы
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
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