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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Кайрат
Ордабасы - Кайрат: обзор матча 12 сентября 2021
Ордабасы
12.09.2021, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Кайрат
10'
A. Diakhate (pen.)
31'
А. Клещенко
73'
Х. Канте (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ордабасы - Кайрат
Замена
А. Хаджиев
️️️️
Э. Астанов
90'
+2
79'
Желтая карточка
Х. Канте
73'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Канте
59'
Замена
Н. Косович
️️️️
Д. Поляков
46'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
В. Лав
36'
Красная карточка
А. Абикен
ГОЛ! 2:0!
А. Клещенко
Пас отдал
Ч. Осучукву
31'
ГОЛ! 1:0!
A. Diakhate (pen.)
Пас отдал
Ч. Осучукву
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
4
Kanat Ashirbay
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
93
Чиди Осучукву
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
13
Сагадат Турсынбай
ЦФ
14
Самат Шамши
ЦФ
22
Султанбек Астанов
ЦФ
24
Александр Клещенко
ЦФ
0
A. Diakhate (pen.)
ЦФ
78
Тимурбек Закиров
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
96
Айбол Абикен
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
24
Хосе Канте
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
7
Батырхан Тажибай
ЦП
11
Максим Ваганов
ЦФ
98
Зикрилло Султаниязов
ЦФ
28
Аслудин Хаджиев
ЦФ
Кайрат
27
Небойса Косович
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
4
Сергей Кейлер
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
1-1-1-5
4
93
Осучукву
10
Астанов
22
Астанов
78
Закиров
0
24
Клещенко
14
Шамши
3-2-1-1-2
92
Покатилов
28
Алип
3
Баньяк
23
Поляков
13
Оганесян
20
Дугалич
96
Абикен
16
Алвеш
19
Вагнер Лав
24
Канте
10
Астанов
28
Хаджиев
28
Хаджиев
10
Астанов
23
Поляков
27
Косович
27
Косович
23
Поляков
19
Вагнер Лав
11
Шушеначев
11
Шушеначев
19
Вагнер Лав
Остались в запасе
Ордабасы
Кайрат
1
Бекхан Шайзада
ВР
7
Батырхан Тажибай
ЦП
11
Максим Ваганов
ЦФ
98
Зикрилло Султаниязов
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
47
Данияр Усенов
ЦП
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
4
Сергей Кейлер
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
7
Батырхан Тажибай
ЦП
11
Максим Ваганов
ЦФ
98
Зикрилло Султаниязов
ЦФ
Остались в запасе
47
Данияр Усенов
ЦП
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
4
Сергей Кейлер
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Ордабасы - Кайрат
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
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