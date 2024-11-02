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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Ордабасы
Кайрат - Ордабасы: обзор матча 02 ноября 2024
Кайрат
02.11.2024, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Ордабасы
42'
Э. Сантана
84'
О. Байбек
75'
Е. Тунгышбаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Ордабасы
Замена
В. Швырев
️️️️
Г. Зария
87'
ГОЛ! 2:1!
О. Байбек
84'
80'
Желтая карточка
А. Беседин
75'
ГОЛ! 1:1!
Е. Тунгышбаев
73'
Замена
Режиналдо
️️️️
С. Астанов
Замена
О. Байбек
️️️️
Е. Сейдахмет
71'
65'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
Е. Макаренко
65'
Замена
А. Беседин
️️️️
С. Малый
60'
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
56'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
В. Садовский
53'
Желтая карточка
С. Астанов
ГОЛ! 1:0!
Э. Сантана
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
55
Валерий Громыко
АП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
8
Олжас Байбек
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Ордабасы
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
4-3-3
1
Ульянов
6
Юлдошев
28
Сорокин
15
Арад
14
Мартынович
55
Громыко
77
Зария
33
Станоев
11
Пауло
93
Сантана
22
Сейдахмет
4-4-1-1
1
Игнатович
2
Малый
32
Пластун
23
Эрланов
5
Суюмбаев
22
Астанов
8
Макаренко
96
Абикен
8
Тагыберген
9
Исламхан
90
Садовский
22
Сейдахмет
8
Байбек
8
Байбек
22
Сейдахмет
77
Зария
18
Швырев
18
Швырев
77
Зария
22
Астанов
93
Режиналдо
93
Режиналдо
22
Астанов
90
Садовский
17
Умаров
17
Умаров
90
Садовский
8
Макаренко
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
8
Макаренко
2
Малый
41
Беседин
41
Беседин
2
Малый
Остались в запасе
Кайрат
Ордабасы
44
Данил Устименко
ВР
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Кайрат - Ордабасы
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
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