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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Кайрат
Ордабасы - Кайрат: обзор матча 20 августа 2023
Ордабасы
20.08.2023, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Кайрат
90+7'
Б. Матич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Кайрат
ГОЛ! 1:0!
Б. Матич
90'
+7
Желтая карточка
А. Беседин
89'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Ш. Умаров
83'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
Г. Суюмбаев
83'
Пенальти не реализован!
А. Тагыберген
76'
66'
Замена
Е. Ткаченко
️️️️
Е. Сейдахмет
66'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
О. Арад
Желтая карточка
Ш. Умаров
65'
60'
Желтая карточка
А. Садыбеков
Замена
А. Беседин
️️️️
Б. Абдихоликов
46'
45'
+4
Желтая карточка
Д. Устименко
36'
Желтая карточка
В. Швырев
Замена
В. Садовский
️️️️
Б. Исламхан
33'
Замена
М. Мбодж
️️️️
С. Малый
23'
6'
Желтая карточка
Д. Касабулат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
4
Бернардо Матич
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Ордабасы
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
7
Жоржиньо
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
29
Антон Крачковский
ЦП
39
Dias Kushkumbaev
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Шайзада
5
Суюмбаев
23
Эрланов
2
Малый
4
Матич
8
Тагыберген
8
Макаренко
22
Астанов
9
Исламхан
17
Умаров
45
Абдихоликов
3-2-4
44
Устименко
3
Баньяк
5
Васин
6
Садыбеков
15
Арад
5
Кургин
11
Шушеначев
18
Швырев
22
Сейдахмет
11
Пауло
17
Умаров
7
Жоржиньо
7
Жоржиньо
17
Умаров
2
Малый
26
Мбодж
26
Мбодж
2
Малый
5
Суюмбаев
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
5
Суюмбаев
9
Исламхан
90
Садовский
90
Садовский
9
Исламхан
45
Абдихоликов
41
Беседин
41
Беседин
45
Абдихоликов
22
Сейдахмет
2
Ткаченко
2
Ткаченко
22
Сейдахмет
15
Арад
18
Сергеев
18
Сергеев
15
Арад
Остались в запасе
Ордабасы
Кайрат
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
21
Ауро
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
47
Владислав Васильев
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
1
Вадим Ульянов
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
39
Dias Kushkumbaev
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
21
Ауро
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
47
Владислав Васильев
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
39
Dias Kushkumbaev
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Ордабасы - Кайрат
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
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