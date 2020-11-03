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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Ордабасы
Кайрат - Ордабасы: обзор матча 03 ноября 2020
Кайрат
03.11.2020, вторник, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Ордабасы
36'
В. Лав
39'
Н. Алип (П)
80'
У. Жаксыбаев (АГ)
77'
Ж. Пауло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Ордабасы
Желтая карточка
С. Покатилов
88'
Желтая карточка
Е. Тунгышбаев
87'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
У. Жаксыбаев
80'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
А. Аимбетов
78'
Замена
Эсеола
️️️️
В. Лав
78'
77'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Пауло
Желтая карточка
Я. Горальски
75'
68'
Желтая карточка
У. Жаксыбаев
64'
Желтая карточка
M. Mehanovic
Замена
Э. Астанов
️️️️
К. Оганесян
60'
Замена
Д. Поляков
️️️️
Н. Алип
60'
56'
Замена
M. Mehanovic
️️️️
M. Mahlangu
46'
Замена
С. Хижниченко
️️️️
A. Simcevic (o.g.)
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Алип
39'
ГОЛ! 1:0!
В. Лав
36'
31'
Желтая карточка
З. Бадибанга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
11
Жоао Пауло
ЦФ
0
A. Diakhate (pen.)
ЦФ
0
M. Mahlangu
ЦФ
0
P. Fontanello
ЦФ
0
A. Simcevic (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Данияр Усенов
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
0
K. Wrzesinski
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Ордабасы
1
Игорь Трофимец
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
14
Самат Шамши
ПЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
91
Рубен Бригидо
ЛВ
0
A. Shabaev
ЦФ
0
M. Mehanovic
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
44
Talgat Adyrbekov
ЦФ
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
3-2-3-2
92
Покатилов
24
Миканович
20
Дугалич
28
Алип
5
Суюмбаев
13
Оганесян
6
Горальски
27
Косович
96
Абикен
19
Вагнер Лав
95
Аимбетов
3-1-5
1
Шайзада
28
Хаджиев
24
Клещенко
27
Досмагамбетов
39
Бадибанга
11
Пауло
0
0
0
0
19
Вагнер Лав
18
Эсеола
18
Эсеола
19
Вагнер Лав
95
Аимбетов
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
95
Аимбетов
13
Оганесян
10
Астанов
10
Астанов
13
Оганесян
28
Алип
23
Поляков
23
Поляков
28
Алип
0
0
0
0
0
91
Хижниченко
91
Хижниченко
0
Остались в запасе
Кайрат
Ордабасы
0
K. Wrzesinski
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
47
Данияр Усенов
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
44
Данил Устименко
ВР
8
Адам Адахаджиев
ЦП
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
0
A. Shabaev
ЦФ
14
Самат Шамши
ПЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
77
M. Tolebek
ЦФ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
44
Talgat Adyrbekov
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ВР
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Остались в запасе
0
K. Wrzesinski
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
47
Данияр Усенов
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
44
Данил Устименко
ВР
8
Адам Адахаджиев
ЦП
Остались в запасе
0
A. Shabaev
ЦФ
14
Самат Шамши
ПЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
77
M. Tolebek
ЦФ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
44
Talgat Adyrbekov
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ВР
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Статистика матча Кайрат - Ордабасы
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
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