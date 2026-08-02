02.08.2026, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
3-2-1-2-2
13
Толепберген
25
Малый
3
Килама
15
Амир
3
Кейлер
55
Аманович
44
10
Астанов
77
Абагна
19
Натель
28
Йонсен
3-1-2-2-1
1
Бусурманов
5
Ндиайе
4
3
Асранкулов
6
Мякиш
34
21
Жагоров
19
Жумат
17
Зуев
30
Герра
3
Кейлер
5
Антич
5
Антич
3
Кейлер
44
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
44
10
Астанов
22
Астанов
22
Астанов
10
Астанов
19
Натель
9
Мораес
9
Мораес
19
Натель
30
Герра
14
Талаль
14
Талаль
30
Герра
6
Мякиш
8
Тагыберген
8
Тагыберген
6
Мякиш
17
Зуев
10
Чесноков
10
Чесноков
17
Зуев
18
Милованович
18
Милованович
34
13
13
34
Остались в запасе
Ордабасы
Тобол
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
Главный тренер
Андрей Мартин
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Ордабасы - Тобол
1
1
3
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Тобола», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Тобол»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»