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  • «Ордабасы» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

«Ордабасы» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

2 августа, 16:50
Ордабасы
02.08.2026, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Тобол
19' Э. Астанов 87' С. Малый
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
13
Кажимукан Толепберген
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
3
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
77
Давид Абагна
АП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
19
Лео Натель
ЛФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Даурен Жумат
ПВ
30
Луис Герра
РФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
9
Эвертон Мораес
ЦФ
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
14
Амин Талаль
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
10
Ислам Чесноков
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Толепберген
25
Малый
3
Килама
15
Амир
3
Кейлер
55
Аманович
44
10
Астанов
77
Абагна
19
Натель
28
Йонсен
3-1-2-2-1
1
Бусурманов
5
Ндиайе
4
3
Асранкулов
6
Мякиш
34
21
Жагоров
19
Жумат
17
Зуев
30
Герра
3
Кейлер
5
Антич
5
Антич
3
Кейлер
44
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
44
10
Астанов
22
Астанов
22
Астанов
10
Астанов
19
Натель
9
Мораес
9
Мораес
19
Натель
30
Герра
14
Талаль
14
Талаль
30
Герра
6
Мякиш
8
Тагыберген
8
Тагыберген
6
Мякиш
17
Зуев
10
Чесноков
10
Чесноков
17
Зуев
18
Милованович
18
Милованович
34
13
13
34
Остались в запасе
Ордабасы
Тобол
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
Главный тренер
Андрей Мартин
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Ордабасы - Тобол
1
1
3
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Тобола», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Тобол»

«Ордабасы» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Ордабасы
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