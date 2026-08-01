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«Ордабасы» – «Тобол»: кто победит в матче 20 тура Премьер-лиги 2026

01 августа 2026 10:56
Ордабасы - Тобол
02 авг. 2026, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Ордабасы» с форой (-1)
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Матч 20-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Ордабасы» и «Тоболом» пройдет 2 августа 2026 года в Шымкенте на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова. Хозяева после 19 туров занимают второе место с 43 очками, имеют больше всех побед в турнире (13) и выигрывают на своем поле на протяжении десяти последних матчей, тогда как гости располагаются на восьмой строчке с 22 очками, но при этом не проигрывают в пяти последних встречах и демонстрируют надежную игру в обороне. Встреча лидера чемпионата с крепким середняком обещает стать проверкой для атакующей мощи хозяев против организованной защиты гостей. Сможет ли «Ордабасы» продлить свою феноменальную домашнюю серию и сохранить преследование лидера, или «Тобол» преподнесет сенсацию и отберет очки у одного из фаворитов турнира?

Кто победит в матче

«Ордабасы» подходит к этому противостоянию в статусе одного из главных фаворитов чемпионата. Команда демонстрирует впечатляющую результативность, забив 10 голов в последних пяти матчах (в среднем 2.00 за игру), и забивает в 10 последних турах Премьер-лиги подряд, а также в 12 последних встречах во всех турнирах. При этом хозяева пропускают в последних четырех матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1.40 гола за матч. Ключевое преимущество «Ордабасы» – феноменальная домашняя статистика: команда побеждает на своем поле в десяти последних матчах, что является одним из лучших показателей в лиге. В очных встречах с «Тоболом» хозяева имеют неоднозначную статистику, но в последнем матче, состоявшемся в мае 2026 года, «Ордабасы» разгромил соперника со счетом 3:0 на его поле, что говорит о способности команды доминировать над этим оппонентом.

«Тобол» находится в хорошей форме и подходит к игре с высоким настроем. Команда не проигрывает в пяти последних матчах во всех турнирах и в трех последних турах чемпионата, при этом в трех последних матчах Премьер-лиги обязательно забивает. В последних пяти играх костанайцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустили всего 4 (в среднем 0.80), что говорит о надежной обороне. Жаслан Жумашев с семью голами в 17 матчах является главной ударной силой команды и способен создавать проблемы любой защите. При этом «Тобол» забивает в пяти последних матчах, а пропускает в семи из девяти последних встреч, что указывает на нестабильность в защите. В очных встречах с «Ордабасы» гости имеют смешанную статистику, но в двух из трех последних матчей в Шымкенте они побеждали – в августе 2025 года «Тобол» выиграл 3:2, а в октябре 2025-го в Кубке – 2:0.

Итоговый вывод: «Ордабасы» является фаворитом благодаря домашней форме, турнирному положению и атакующей мощи. Однако «Тобол» находится в отличной игровой форме и демонстрирует надежную оборону, а также имеет положительный опыт выездных матчей против этого соперника. Учитывая, что хозяева пропускают в последних матчах, а гости стабильно забивают, наиболее вероятным сценарием видится победа «Ордабасы» с минимальной разницей, но при этом гости имеют высокие шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Ордабасы» доминирует на своем поле, выиграв десять последних домашних встреч, тогда как «Тобол» находится в хорошей форме и демонстрирует надежную оборону, но при этом пропускает в большинстве последних матчей. В очных встречах наблюдается определенный паритет: в последних пяти матчах «Тобол» выиграл трижды, а «Ордабасы» – дважды, причем последний матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Это говорит о том, что встреча обещает быть упорной, а домашнее поле должно стать решающим фактором в пользу «Ордабасы».

Личные встречи
Побед - 12 (34%)
Ничьих - 9 (26%)
Побед - 14 (40%)
41
Забитых мячей
36
1.17
В среднем за матч
1.03
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Ордабасы
2 : 3
17.08.2025
Тобол
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Ордабасы
2 : 2
09.04.2016
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
2 : 0
02.08.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
0 : 3
23.05.2026
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
0 : 2
04.10.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол
1 : 0
24.09.2025
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Ордабасы
2 : 3
17.08.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
1 : 0
19.10.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 0
12.05.2024
Тобол
Суперкубок Казахстана, Финал
Ордабасы
1 : 1
25.02.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
0 : 0
27.08.2023
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
4 : 1
16.04.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Тобол
4 : 0
27.08.2022
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
3 : 1
09.04.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
3 : 1
02.10.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Ордабасы
1 : 1
15.05.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
0 : 3
30.10.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
0 : 4
16.09.2020
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
1 : 2
20.10.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
0 : 0
14.07.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
1 : 1
01.05.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
1 : 0
30.09.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
1 : 1
05.08.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Ордабасы
0 : 1
19.05.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 0
16.09.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 2
23.04.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол
1 : 0
04.04.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Тобол
1 : 0
02.06.2016
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Ордабасы
2 : 2
09.04.2016
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Ордабасы
2 : 0
05.07.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Тобол
1 : 3
25.04.2015
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Тобол
2 : 1
28.05.2014
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Ордабасы
3 : 0
05.04.2014
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
1 : 0
23.06.2013
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
0 : 0
20.04.2013
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 24 тур
Ордабасы
2 : 0
04.10.2012
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Тобол
1 : 0
27.05.2012
Ордабасы
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
13
Кажимукан Толепберген
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
3
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
77
Давид Абагна
АП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
19
Лео Натель
ЛФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Даурен Жумат
ПВ
30
Луис Герра
РФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
9
Эвертон Мораес
ЦФ
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
14
Амин Талаль
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
10
Ислам Чесноков
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Толепберген
25
Малый
3
Килама
15
Амир
3
Кейлер
55
Аманович
44
10
Астанов
77
Абагна
19
Натель
28
Йонсен
3-1-2-2-1
1
Бусурманов
5
Ндиайе
4
3
Асранкулов
6
Мякиш
34
21
Жагоров
19
Жумат
17
Зуев
30
Герра
3
Кейлер
5
Антич
5
Антич
3
Кейлер
44
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
44
10
Астанов
22
Астанов
22
Астанов
10
Астанов
19
Натель
9
Мораес
9
Мораес
19
Натель
30
Герра
14
Талаль
14
Талаль
30
Герра
6
Мякиш
8
Тагыберген
8
Тагыберген
6
Мякиш
17
Зуев
10
Чесноков
10
Чесноков
17
Зуев
18
Милованович
18
Милованович
34
13
13
34
Остались в запасе
Ордабасы
Тобол
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
Главный тренер
Андрей Мартин
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Мирослав Ромащенко

Прогноз на победителя

Учитывая феноменальную домашнюю серию «Ордабасы», его атакующую мощь и победу в последнем очном матче со счетом 3:0, мы прогнозируем победу хозяев поля, хотя «Тобол» способен дать бой благодаря своей организованной обороне и хорошей форме. «Ордабасы» борется за чемпионство и не имеет права терять очки на своем поле, особенно против соперника из нижней половины таблицы. Однако оборона хозяев не выглядит безупречной, поэтому гости имеют шансы на гол. Рекомендуем ставку на победу «Ордабасы» с форой (-1) с коэффициентом 1.95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20-го тура Премьер-лиги между «Ордабасы» и «Тоболом» состоится 2 августа 2026 года в Шымкенте на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать канал Kazsport.

«Ордабасы» – «Тобол»: смотреть онлайн

1.95
Победа «Ордабасы» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Тобол Ордабасы
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