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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Ордабасы
Тобол - Ордабасы: обзор матча 27 августа 2023
Тобол
27.08.2023, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Ордабасы
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Ордабасы
64'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
М. Федин
64'
Замена
Б. Абдихоликов
️️️️
Ш. Умаров
64'
Замена
В. Садовский
️️️️
А. Беседин
Желтая карточка
П. Забелин
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
37
Bekzat Ermekbaev
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
28
Павел Забелин
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
11
Игор Иванович
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
4
Бернардо Матич
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Тобол
32
Иван Коновалов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
30
Боян Младович
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
19
Момчило Мркаич
ЦФ
Ордабасы
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
7
Жоржиньо
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
3-2-2-3
1
Бусурманов
5
Габараев
90
Семченков
37
3
Асранкулов
17
Жакупов
28
Забелин
80
Илич
13
Киреенко
10
Галым
11
Иванович
3-1-3-2-1
1
Шайзада
21
Ауро
23
Эрланов
2
Малый
4
Матич
22
Астанов
8
Макаренко
8
Тагыберген
11
Федин
17
Умаров
41
Беседин
11
Федин
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
11
Федин
41
Беседин
90
Садовский
90
Садовский
41
Беседин
17
Умаров
45
Абдихоликов
45
Абдихоликов
17
Умаров
Остались в запасе
Тобол
Ордабасы
32
Иван Коновалов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
30
Боян Младович
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
19
Момчило Мркаич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
7
Жоржиньо
ПВ
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
47
Владислав Васильев
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
30
Боян Младович
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
19
Момчило Мркаич
ЦФ
Остались в запасе
7
Жоржиньо
ПВ
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
47
Владислав Васильев
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Тобол - Ордабасы
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
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