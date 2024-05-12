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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Тобол
Ордабасы - Тобол: обзор матча 12 мая 2024
Ордабасы
12.05.2024, воскресенье, 19:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Тобол
21'
А. Беседин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Тобол
Пенальти не реализован!
М. Федин
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Р. Асранкулов
90'
+2
Вторая желтая
И. Миладинович
Замена
М. Федин
️️️️
А. Беседин
88'
85'
Замена
Ж. Жумашев
️️️️
И. Иванович
85'
Замена
Б. Галым
️️️️
Е. Шахов
Замена
С. Жарынбетов
️️️️
А. Тагыберген
76'
Замена
С. Астанов
️️️️
Режиналдо
75'
75'
Замена
Р. Асранкулов
️️️️
Д. Домгени
75'
Замена
Р. Валиуллин
️️️️
Г. Купер
Желтая карточка
А. Тагыберген
74'
Замена
А. Абикен
️️️️
Б. Исламхан
65'
63'
Желтая карточка
И. Миладинович
61'
Замена
А. Габараев
️️️️
Е. Тапалов
Желтая карточка
И. Пластун
53'
Желтая карточка
А. Беседин
50'
ГОЛ! 1:0!
А. Беседин
21'
Желтая карточка
Б. Исламхан
10'
10'
Желтая карточка
П. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
90
Годберг Купер
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Ордабасы
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
3-3-1-1-2
1
Шайзада
32
Пластун
2
Малый
23
Эрланов
3
Шехович
40
Квек
93
Режиналдо
8
Тагыберген
9
Исламхан
41
Беседин
90
Садовский
3-3-1-2-1
92
Покатилов
66
Домгени
45
Миладинович
5
Ндиайе
20
Тапалов
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
28
Шахов
11
Иванович
17
Чесноков
90
Купер
8
Тагыберген
29
Жарынбетов
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
9
Исламхан
96
Абикен
96
Абикен
9
Исламхан
93
Режиналдо
22
Астанов
22
Астанов
93
Режиналдо
41
Беседин
11
Федин
11
Федин
41
Беседин
66
Домгени
3
Асранкулов
3
Асранкулов
66
Домгени
20
Тапалов
5
Габараев
5
Габараев
20
Тапалов
28
Шахов
10
Галым
10
Галым
28
Шахов
90
Купер
9
Валиуллин
9
Валиуллин
90
Купер
11
Иванович
7
Жумашев
7
Жумашев
11
Иванович
Остались в запасе
Ордабасы
Тобол
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
7
Радослав Цонев
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
7
Радослав Цонев
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Ордабасы - Тобол
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
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