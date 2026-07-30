30.07.2026, четверг, 17:00
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
3-1-3-2-1
44
Устименко
72
Сенхаджи
5
Ндиайе
25
6
Мякиш
21
Жагоров
14
Талаль
8
Тагыберген
17
Зуев
10
Чесноков
18
Милованович
2-1-1-5
1
Черняускас
13
66
77
Бизоза
27
6
28
79
24
Петкевичюс
34
25
3
Асранкулов
3
Асранкулов
25
72
Сенхаджи
4
4
72
Сенхаджи
21
Жагоров
56
56
21
Жагоров
17
Зуев
19
Жумат
19
Жумат
17
Зуев
6
Мякиш
13
13
6
Мякиш
18
Милованович
30
Герра
30
Герра
18
Милованович
77
Бизоза
95
Бопесу
95
Бопесу
77
Бизоза
66
8
8
66
79
17
17
79
Остались в запасе
Тобол
Паневежис
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
22
Arijus Brazinskas
ВР
12
Liudvikas Valius
ВР
4
Rayen Mzoughi
ЦЗ
5
Миано ван ден Бос
ЦЗ
32
Рокас Расимавичюс
ПЗ
80
Elivelton
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Остались в запасе
22
Arijus Brazinskas
ВР
12
Liudvikas Valius
ВР
4
Rayen Mzoughi
ЦЗ
5
Миано ван ден Бос
ЦЗ
32
Рокас Расимавичюс
ПЗ
80
Elivelton
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Джино Леттьери
Статистика матча Тобол - Паневежис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Тобол» против «Паневежиса», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Паневежис»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»