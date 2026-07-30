Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Тобол» против «Паневежиса», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Паневежис»