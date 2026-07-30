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  • «Тобол» – «Паневежис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

«Тобол» – «Паневежис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Вчера, 15:50
Тобол
30.07.2026, четверг, 17:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Паневежис
45+3' А. Талаль
33' Н. Петкевичюс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
10
Ислам Чесноков
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Паневежис
1
Витаутас Черняускас
ВР
13
Strahinja Kerkez
ЦЗ
66
D. Balsys
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
27
K. Asamoah
ЦП
33
S. Keita
ЦФ
6
Matas Ramanauskas
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
79
Valdas Paulauskas
ЦФ
28
Ernestas Burdzilauskas
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
56
B. Kabylgazin
ЦП
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
19
Даурен Жумат
ПВ
13
A. Cisse
ЦФ
30
Луис Герра
РФ
Паневежис
22
Arijus Brazinskas
ВР
12
Liudvikas Valius
ВР
4
Rayen Mzoughi
ЦЗ
5
Миано ван ден Бос
ЦЗ
32
Рокас Расимавичюс
ПЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
8
S. Kouadio
ЦП
17
O. Kurtsev
ЦП
80
Elivelton
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
3-1-3-2-1
44
Устименко
72
Сенхаджи
5
Ндиайе
25
6
Мякиш
21
Жагоров
14
Талаль
8
Тагыберген
17
Зуев
10
Чесноков
18
Милованович
2-1-1-5
1
Черняускас
13
66
77
Бизоза
27
6
28
79
24
Петкевичюс
34
25
3
Асранкулов
3
Асранкулов
25
72
Сенхаджи
4
4
72
Сенхаджи
21
Жагоров
56
56
21
Жагоров
17
Зуев
19
Жумат
19
Жумат
17
Зуев
6
Мякиш
13
13
6
Мякиш
18
Милованович
30
Герра
30
Герра
18
Милованович
77
Бизоза
95
Бопесу
95
Бопесу
77
Бизоза
66
8
8
66
79
17
17
79
Остались в запасе
Тобол
Паневежис
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
22
Arijus Brazinskas
ВР
12
Liudvikas Valius
ВР
4
Rayen Mzoughi
ЦЗ
5
Миано ван ден Бос
ЦЗ
32
Рокас Расимавичюс
ПЗ
80
Elivelton
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Остались в запасе
22
Arijus Brazinskas
ВР
12
Liudvikas Valius
ВР
4
Rayen Mzoughi
ЦЗ
5
Миано ван ден Бос
ЦЗ
32
Рокас Расимавичюс
ПЗ
80
Elivelton
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
15
Justinas Janusevskis
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Джино Леттьери
Статистика матча Тобол - Паневежис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Тобол» против «Паневежиса», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Паневежис»

«Тобол» – «Паневежис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Паневежис Тобол
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