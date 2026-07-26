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  • «Тобол» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

«Тобол» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

26 июля, 14:50
Тобол
26.07.2026, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Атырау
26' У. Милованович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Даурен Жумат
ПВ
10
Ислам Чесноков
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
30
Луис Герра
РФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
4
Марио Рабиу
ОП
16
Мато Станич
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
17
Константин Дорофеев
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
50
A. Zhaylaubaev
ЦП
56
B. Kabylgazin
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
15
Эбенезер Офори
ЦЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
11
A. Seytkaliev
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
44
D. Maksimovic
ЦФ
7
Henrique Devens
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
3-1-1-3-2
44
Устименко
3
Асранкулов
5
Ндиайе
22
Марочкин
6
Мякиш
14
Талаль
17
Зуев
19
Жумат
10
Чесноков
18
Милованович
30
Герра
3-4-1-2
35
Тохтаров
78
Хвалько
5
Сатанов
71
Прце
2
Ткаченко
4
Рабиу
16
Станич
17
Калмуратов
20
Буранчиев
18
Труфанов
17
Дорофеев
17
Зуев
72
Сенхаджи
72
Сенхаджи
17
Зуев
56
56
19
Жумат
8
Тагыберген
8
Тагыберген
19
Жумат
18
Труфанов
15
Офори
15
Офори
18
Труфанов
17
Дорофеев
44
44
17
Дорофеев
7
7
2
Ткаченко
21
Орынбасар
21
Орынбасар
2
Ткаченко
Остались в запасе
Тобол
Атырау
35
Юрий Мелихов
ВР
4
N. Cavnic
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
50
A. Zhaylaubaev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
1
Егор Хаткевич
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
11
A. Seytkaliev
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
4
N. Cavnic
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
50
A. Zhaylaubaev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Остались в запасе
1
Егор Хаткевич
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
11
A. Seytkaliev
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Тобол - Атырау
2
1
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Атырау», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Атырау»

«Тобол» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Тобол
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