26.07.2026, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
3-1-1-3-2
44
Устименко
3
Асранкулов
5
Ндиайе
22
Марочкин
6
Мякиш
14
Талаль
17
Зуев
19
Жумат
10
Чесноков
18
Милованович
30
Герра
3-4-1-2
35
Тохтаров
78
Хвалько
5
Сатанов
71
Прце
2
Ткаченко
4
Рабиу
16
Станич
17
Калмуратов
20
Буранчиев
18
Труфанов
17
Дорофеев
17
Зуев
72
Сенхаджи
72
Сенхаджи
17
Зуев
56
56
19
Жумат
8
Тагыберген
8
Тагыберген
19
Жумат
18
Труфанов
15
Офори
15
Офори
18
Труфанов
17
Дорофеев
44
44
17
Дорофеев
7
7
2
Ткаченко
21
Орынбасар
21
Орынбасар
2
Ткаченко
Остались в запасе
Тобол
Атырау
35
Юрий Мелихов
ВР
4
N. Cavnic
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
50
A. Zhaylaubaev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
1
Егор Хаткевич
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
11
A. Seytkaliev
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
4
N. Cavnic
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
50
A. Zhaylaubaev
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Остались в запасе
1
Егор Хаткевич
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
11
A. Seytkaliev
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Тобол - Атырау
2
1
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Атырау», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Атырау»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»