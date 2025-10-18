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  • «Атырау» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Атырау» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 12:50
Атырау
18.10.2025, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Женис
71' Р. Юденков
85' Э. Лобжанидзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
88
Жан Мартинс
ЦП
7
Динмухамед Караман
ПВ
19
Адилио Сантос
ПВ
20
Rui Batalha
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
9
Вадим Яковлев
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
18
Ян Труфанов
ЦФ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Хаткевич
2
Рыжук
4
Хадаркевич
56
Юденков
26
Керимжанов
77
Совпель
5
Миложко
10
Джуматов
7
Стасевич
27
14
Дорофеев
3-2-1-3-1
24
Жомарт
12
Совет
5
Тевзадзе
63
Сараванья
25
Ром
23
Балтабеков
88
Мартинс
19
Сантос
7
Караман
14
Саулет
20
18
Труфанов
18
Труфанов
7
Стасевич
9
Чунчуков
9
Чунчуков
7
Стасевич
23
Балтабеков
9
Адиль
9
Адиль
23
Балтабеков
20
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
20
Остались в запасе
Атырау
Женис
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
9
Вадим Яковлев
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
1
Сергей Игнатович
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
9
Вадим Яковлев
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Атырау - Женис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Жениса», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Женис»

«Атырау» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Женис Атырау
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