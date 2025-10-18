18.10.2025, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Атырау
Атырау
4-2-1-1-2
1
Хаткевич
2
Рыжук
4
Хадаркевич
56
Юденков
26
Керимжанов
77
Совпель
5
Миложко
10
Джуматов
7
Стасевич
27
14
Дорофеев
3-2-1-3-1
24
Жомарт
12
Совет
5
Тевзадзе
63
Сараванья
25
Ром
23
Балтабеков
88
Мартинс
19
Сантос
7
Караман
14
Саулет
20
18
Труфанов
18
Труфанов
7
Стасевич
9
Чунчуков
9
Чунчуков
7
Стасевич
23
Балтабеков
9
Адиль
9
Адиль
23
Балтабеков
20
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
20
Остались в запасе
Атырау
Женис
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
9
Вадим Яковлев
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
1
Сергей Игнатович
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
9
Вадим Яковлев
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Атырау - Женис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Жениса», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Женис»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»