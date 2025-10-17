Введите ваш ник на сайте
«Атырау» – «Женис»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.87

17 октября 2025 10:48
Атырау - Женис
18 окт. 2025, суббота 14:00 | Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
18 октября в Атырау на стадионе «Мунайши» состоится матч 25-го тура чемпионата Казахстана, где местный «Атырау» примет столичный «Женис». Команды находятся в разных частях таблицы, но обе демонстрируют интересную и результативную игру.

«Атырау»

Хозяева идут на 13-м месте с 18 очками и борются за выживание, однако в последние недели команда заметно прибавила. «Атырау» не проигрывает уже семь матчей подряд, что стало лучшей серией клуба в сезоне. В прошлом туре команда разгромила «Улытау» (5:1), показав уверенную игру в атаке. Константин Дорофеев – главный бомбардир коллектива, забивший 4 гола в 9 встречах. Команда выстроила дисциплинированную оборону – всего два пропущенных мяча за последние пять матчей. При этом в атаке коллектив действует прагматично, забивая в среднем полтора гола за игру.

«Женис»

Клуб из Астаны проводит успешный сезон и занимает шестое место с 34 очками. «Женис» отличается яркой атакой, но при этом страдает от проблем в обороне. В последнем туре команда выиграла у «Турана» со счетом 6:3, однако этот результат снова показал дисбаланс между линиями. Адилио с семью голами – лучший бомбардир клуба. В последних пяти встречах «Женис» забил 12 мячей, но и пропустил 11. Команда стабильно играет в атакующем стиле, но часто теряет концентрацию в защите, особенно в выездных матчах.

Факты о командах

«Атырау»

  • Не проигрывает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем: 1.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 5:1 в последнем туре

«Женис»

  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в 6 последних встречах
  • В среднем: 2.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 6:3 над «Тураном» в последнем туре

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
3
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Женис
2 : 0
21.06.2025
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Атырау
2 : 1
21.09.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Женис
0 : 1
02.06.2024
Атырау

Прогноз на матч «Атырау» – «Женис»

Встречаются две команды с разными подходами: «Атырау» делает ставку на надeжную оборону, а «Женис» играет в атакующий футбол с высокой результативностью, но слабо защищается. Хозяева находятся в отличной форме и способны воспользоваться ошибками соперника на контратаках. Гости же постараются навязать темп и будут активно атаковать флангами, но их открытый стиль может привести к потерям сзади. С учeтом текущей формы «Атырау» и нестабильной обороны «Жениса» логично ожидать результативный матч, где обе команды отметятся голами, но преимущество будет на стороне хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атырау» с форой (0) – коэффициент 1.87
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Женис Атырау
Рекомендуем
