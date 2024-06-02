Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Женис - Атырау
Женис - Атырау: обзор матча 02 июня 2024
Женис
02.06.2024, воскресенье, 19:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Атырау
57'
И. Стасевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Женис - Атырау
90'
Желтая карточка
Н. Сигневич
85'
Замена
А. Адамбаев
️️️️
Г. Наджарян
85'
Замена
Е. Калдыбеков
️️️️
Ж. Каямба
Замена
В. Прокопенко
️️️️
И. Бидзинашвили
81'
78'
Замена
Ф. Олимзода
️️️️
И. Стасевич
78'
Замена
А. Адиль
️️️️
Н. Жагоров
Замена
Д. Гречихо
️️️️
В. Карагунис
73'
Замена
А. Черединов
️️️️
И. Зульфиу
73'
Замена
Г. Кенжебек
️️️️
А. Якобсен
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
И. Стасевич
Пас отдал
Ж. Каямба
55'
Желтая карточка
Г. Наджарян
Желтая карточка
А. Манай
50'
Желтая карточка
В. Карагунис
24'
7'
Замена
Р. Джуматов
️️️️
Я. Новак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Марин Беланчич
ЦЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
32
Василиос Карагунис
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
18
Ираклий Бидзинашвили
АП
23
Илиаса Зульфиу
ПВ
9
Арб Манай
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
34
Якоб Новак
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Женис
35
Никита Калмыков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
19
Денис Гречихо
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Атырау
35
Владислав Саенко
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
АП
99
Педру Эужениу
ПВ
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Анарбеков
5
Беланчич
15
Новак
5
Тевзадзе
25
Ром
32
Карагунис
5
Волков
25
Якобсен
18
Бидзинашвили
23
Зульфиу
9
Манай
4-1-3-1-1
1
Хаткевич
19
Наджарян
18
Степанов
26
Керимжанов
8
Такулов
55
Нойок
34
Новак
14
Жагоров
11
Каямба
7
Стасевич
14
Сигневич
32
Карагунис
19
Гречихо
19
Гречихо
32
Карагунис
25
Якобсен
23
Кенжебек
23
Кенжебек
25
Якобсен
23
Зульфиу
11
Черединов
11
Черединов
23
Зульфиу
18
Бидзинашвили
19
Прокопенко
19
Прокопенко
18
Бидзинашвили
7
Стасевич
63
Олимзода
63
Олимзода
7
Стасевич
19
Наджарян
2
Адамбаев
2
Адамбаев
19
Наджарян
34
Новак
10
Джуматов
10
Джуматов
34
Новак
11
Каямба
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
11
Каямба
14
Жагоров
9
Адиль
9
Адиль
14
Жагоров
Остались в запасе
Женис
Атырау
35
Никита Калмыков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
35
Владислав Саенко
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
99
Педру Эужениу
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
35
Никита Калмыков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
99
Педру Эужениу
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Женис - Атырау
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Новости команд
Все
Женис
Атырау
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Атырау» – «Иртыш»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Атырау» и «Иртыша Павлодара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
Экс-тренер «Спартака» Слишкович вскоре лишится работы
21 октября
1
«Тобол» – «Женис»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
16 октября
«Атырау» – «Иртыш»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Атырау» и «Иртыша Павлодара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Алтай» – «Атырау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Алтай» – «Атырау»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Атырау» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+