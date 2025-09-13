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  • «Атырау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Атырау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 13:50
Атырау
13.09.2025, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Тобол
66' Я. Труфанов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
4
N. Cavnic
ЦЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
7
Henrique Devens
ЦФ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
9
Вадим Яковлев
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
26
Nurbol Zhumadelov
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Хаткевич
4
Хадаркевич
2
Рыжук
56
Юденков
26
Керимжанов
77
Совпель
5
Миложко
10
Джуматов
7
Стасевич
14
Дорофеев
18
Труфанов
2-1-3-2-2
1
Бусурманов
4
78
Хвалько
11
Эль-Мессауди
8
Тагыберген
16
Брага
21
Жагоров
17
Чесноков
17
Зуев
15
Вукчевич
7
18
Труфанов
14
Кыбырай
14
Кыбырай
18
Труфанов
7
Стасевич
77
Смыков
77
Смыков
7
Стасевич
14
Дорофеев
9
Чунчуков
9
Чунчуков
14
Дорофеев
16
Брага
10
Мосиашвили
10
Мосиашвили
16
Брага
21
Жагоров
10
Галым
10
Галым
21
Жагоров
17
Зуев
17
Умаров
17
Умаров
17
Зуев
Остались в запасе
Атырау
Тобол
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
9
Вадим Яковлев
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
26
Nurbol Zhumadelov
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
9
Вадим Яковлев
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
26
Nurbol Zhumadelov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Атырау - Тобол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Тобола», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау»«Тобол»

«Атырау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Тобол Атырау
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