13.09.2025, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Атырау
Атырау
4-2-1-1-2
1
Хаткевич
4
Хадаркевич
2
Рыжук
56
Юденков
26
Керимжанов
77
Совпель
5
Миложко
10
Джуматов
7
Стасевич
14
Дорофеев
18
Труфанов
2-1-3-2-2
1
Бусурманов
4
78
Хвалько
11
Эль-Мессауди
8
Тагыберген
16
Брага
21
Жагоров
17
Чесноков
17
Зуев
15
Вукчевич
7
18
Труфанов
14
Кыбырай
14
Кыбырай
18
Труфанов
7
Стасевич
77
Смыков
77
Смыков
7
Стасевич
14
Дорофеев
9
Чунчуков
9
Чунчуков
14
Дорофеев
16
Брага
10
Мосиашвили
10
Мосиашвили
16
Брага
21
Жагоров
10
Галым
10
Галым
21
Жагоров
17
Зуев
17
Умаров
17
Умаров
17
Зуев
Остались в запасе
Атырау
Тобол
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
9
Вадим Яковлев
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
26
Nurbol Zhumadelov
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
20
D. Urda
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
9
Вадим Яковлев
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
21
Bauyrzhan Akhaev
ЦФ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
26
Nurbol Zhumadelov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Атырау - Тобол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Тобола», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Тобол»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»