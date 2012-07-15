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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Атырау
Тобол - Атырау: обзор матча 15 июля 2012
Тобол
15.07.2012, воскресенье, 17:30
Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Атырау
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Тобол - Атырау
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Информация о матче
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Атырау
«Атырау» – «Иртыш»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
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