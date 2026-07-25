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«Астана» – «Алтай»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Казахстана 2026

25 июля 2026 9:29
Тобол - Атырау
26 июл. 2026, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
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3.25
Победа «Астаны» с форой (-1)
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Матч 19 тура казахстанской Премьер-лиги между «Астаной» и «Алтаем» пройдет 26 июля 2026 года в Астане на стадионе «Астана Арена». Хозяева занимают четвертое место с 29 очками, имеют матч в запасе и находятся в хорошей форме – три матча без поражений и стабильная результативность в атаке. Гости расположились на 15-й строчке с 16 баллами, но при этом забивают в пяти последних турах подряд, хотя их оборона регулярно проваливается. Сможет ли «Алтай» навязать борьбу фавориту и продолжить свою голевую серию, или «Астана» уверенно добьется победы на своем поле и продолжит погоню за лидерами? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Астана» подходит к игре с солидной атакующей статистикой – восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1.60 за игру), при этом команда забивает в пяти встречах подряд. В домашних матчах хозяева действуют еще увереннее: они не проигрывают в пяти из семи последних игр на «Астана Арене». Лучший бомбардир Станислав Басманов забил четыре мяча в 17 матчах, но в целом атака распределена между несколькими исполнителями. Оборона «Астаны» не безупречна – 1.60 пропущенных гола в среднем за матч, но на своем поле команда действует надежнее. В очной встрече первого круга «Астана» сыграла вничью с «Алтаем» (1:1), но дома они должны взять реванш и продолжить свою победную серию, учитывая проблемы гостей в защите.

«Алтай» имеет свои козыри в атаке: команда забивает в шести последних матчах подряд, а в среднем за игру в последних пяти встречах забивает 1.20 гола. Однако оборона гостей является их слабым местом – 2.00 пропущенных гола в среднем за матч, и в пяти последних играх они пропустили десять мячей. Лучший бомбардир Никола Ямбор забил всего три гола в 20 матчах, что говорит о низкой индивидуальной результативности. «Алтай» занимает 15-е место и находится в зоне вылета, а их выездная форма оставляет желать лучшего. В очных встречах с «Астаной» гости редко побеждают, хотя в последнем матче сумели отобрать очки, но в Астане их шансы минимальны.

С учетом всех факторов победа «Астаны» не вызывает сомнений. Хозяева имеют преимущество класса, домашнего поля и текущей формы, тогда как гости слишком много пропускают и не могут похвастаться надежной обороной. «Алтай» наверняка забьет, продолжая свою голевую серию, но этого будет недостаточно, чтобы отобрать очки у фаворита. Победа «Астаны» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Астана» традиционно доминирует на своем поле, хотя в последней встрече в Алматы была зафиксирована ничья. При этом «Алтай» стабильно забивает в последних матчах с этим соперником, что делает их опасными даже в гостях. Однако текущая форма «Астаны» (три матча без поражений) и слабость обороны «Алтая» (пропуски в пяти последних турах) указывают на то, что хозяева должны уверенно побеждать.

Личные встречи
43% (16)
27% (10)
30% (11)
45
Забитых мячей
33
1.22
В среднем за матч
0.89
5:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  2:2
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Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Астаны» с разницей как минимум в два мяча над «Алтаем» в матче 19 тура Премьер-лиги. Хозяева имеют преимущество класса, домашнего поля и стабильной атаки, тогда как гости слишком много пропускают и не могут похвастаться надежной обороной. Учитывая, что «Алтай» регулярно забивает, матч может быть результативным, но победа должна остаться за «Астаной». Ставка на победу «Астаны» с форой (-1) за 3.25 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Астаной» и «Алтаем» состоится 26 июля 2026 года в Астане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Тобол» – «Атырау»: смотреть онлайн

3.25
Победа «Астаны» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Атырау Тобол
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