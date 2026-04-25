«Астана» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.45

25 апреля 2026 11:57
Астана - Атырау
26 апр. 2026, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
26 апреля на стадионе «Астана Арена» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Астана» примет «Атырау». Встреча команд из верхней части турнирной таблицы обещает быть напряжeнной. Хозяева пытаются прервать неудачную серию, а гости демонстрируют одну из лучших оборонительных линий в лиге.

«Астана»

Столичный клуб подходит к матчу после гостевой ничьей с «Елимаем» (2:2) и не может одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в трeх последних матчах и демонстрирует проблемы в обороне – 8 пропущенных мячей в пяти последних играх. Иван Башич с 3 голами в 8 матчах является лучшим бомбардиром. Исторически «Астана» доминирует над «Атырау», одержав три победы подряд в очных матчах.

«Атырау»

Нефтяники подходят к матчу после обидного домашнего поражения от «Кызыл-Жара» (0:1), которое прервало их успешную серию. Команда демонстрирует образцовую игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Константин Дорофеев с 2 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. «Атырау» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«Астана»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Победа в 3 последних очных матчах против «Атырау»

«Атырау»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Проиграл 3 последних очных матча против «Астаны»
  • Пропускает в 3 последних очных матчах против «Астаны»

Прогноз на матч «Астана» – «Атырау»

«Астана» имеет впечатляющее историческое преимущество в очных противостояниях и одержала три победы подряд над «Атырау». Хозяева будут мотивированы прервать неудачную серию из трeх матчей без побед. «Атырау» демонстрирует отличную игру в обороне, но гостевой матч против «Астаны» – серьeзное испытание. Ожидаем, что столичный клуб сумеет одержать победу на своeм поле.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Астаны» – коэффициент 1.45
  • Индивидуальный тотал «Астаны» больше 1.5

1.45
Победа «Астаны»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
