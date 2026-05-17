17.05.2026, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
4-1-1-1-3
16
Заруцкий
27
Досмагамбетов
23
Эрланов
18
Ордец
31
Танжариков
21
Альварес
20
Жуков
80
Кенесов
11
Шушеначев
23
14
3-3-1-3
35
Тохтаров
56
Юденков
5
Сатанов
78
Хвалько
2
Ткаченко
55
Нойок
17
Калмуратов
10
Джуматов
14
Дорофеев
9
Абдулла
7
80
Кенесов
29
29
80
Кенесов
14
48
Кенжегулов
48
Кенжегулов
14
21
Альварес
19
Латурнус
19
Латурнус
21
Альварес
14
Дорофеев
11
11
14
Дорофеев
18
Труфанов
18
Труфанов
Остались в запасе
Актобе
Атырау
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
54
D. Ospan
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
21
Диас Орынбасар
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
54
D. Ospan
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
Остались в запасе
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
21
Диас Орынбасар
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Актобе - Атырау
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Атырау», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Атырау»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»