Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Актобе» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Актобе» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 14:50
Актобе
17.05.2026, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Атырау
66' В. Латурнус
56' Я. Труфанов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
20
Георгий Жуков
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
7
Henrique Devens
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
54
D. Ospan
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
19
Виталий Латурнус
ЦФ
Атырау
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Заруцкий
27
Досмагамбетов
23
Эрланов
18
Ордец
31
Танжариков
21
Альварес
20
Жуков
80
Кенесов
11
Шушеначев
23
14
3-3-1-3
35
Тохтаров
56
Юденков
5
Сатанов
78
Хвалько
2
Ткаченко
55
Нойок
17
Калмуратов
10
Джуматов
14
Дорофеев
9
Абдулла
7
80
Кенесов
29
29
80
Кенесов
14
48
Кенжегулов
48
Кенжегулов
14
21
Альварес
19
Латурнус
19
Латурнус
21
Альварес
14
Дорофеев
11
11
14
Дорофеев
18
Труфанов
18
Труфанов
Остались в запасе
Актобе
Атырау
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
54
D. Ospan
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
21
Диас Орынбасар
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
54
D. Ospan
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
Остались в запасе
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
21
Диас Орынбасар
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Актобе - Атырау
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Атырау», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе»«Атырау»

«Актобе» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Актобе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
1
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
2
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
11
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
6
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+