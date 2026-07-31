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«Атырау» – «Жетысу»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Казахстана 2026

31 июля 2026 9:43
Атырау - Жетысу
01 авг. 2026, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
3.00
Ничья
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Матч 20 тура казахстанской Премьер-лиги между «Атырау» и «Жетысу» пройдет 1 августа 2026 года в Атырау на стадионе «Туркистан Арена». Обе команды находятся в кризисе: хозяева проиграли четыре последних матча, гости – столько же, и они разделяют 13-е и 14-е места в таблице с одинаковым количеством очков. При этом очная статистика говорит в пользу «Жетысу» – они не проигрывают «Атырау» в шести из восьми последних встреч, а в трех последних очных матчах не пропускают от соперника. Сможет ли «Атырау» использовать поддержку родных трибун и прервать свою неудачную серию, или «Жетысу» продолжит свое доминирование в очных встречах и добьется победы, несмотря на кризис? Кто окажется сильнее в этом противостоянии аутсайдеров и почему матч обещает быть малорезультативным?

Кто победит в матче

«Атырау» подходит к игре с серьезными проблемами в атаке и обороне: в последних пяти матчах команда забила всего четыре гола (в среднем 0.80 за игру) и пропустила девять (1.80 в среднем), при этом хозяева проиграли четыре последних матча и пропускают в семи последних турах подряд. Лучший бомбардир Егор Хвалько забил лишь три мяча в 14 матчах, что говорит о низкой эффективности атаки. В очных встречах с «Жетысу» «Атырау» не может забить в трех последних матчах, что создает психологический барьер. Домашняя поддержка может помочь, но при такой слабой атаке и неуверенной обороне вряд ли станет решающим фактором. В прошлом туре «Атырау» уступил «Тоболу» (0:1), подтвердив свою беззубость в атаке.

«Жетысу» также находится в кризисе, проиграв четыре последних матча и пропуская в четырех последних турах. В атаке гости действуют еще хуже хозяев – три гола в пяти последних матчах (в среднем 0.60 за игру), а лучший бомбардир Нурбол Ануарбеков забил шесть мячей в 18 матчах, но его результативность упала. Однако очная статистика дает «Жетысу» серьезное преимущество: они не проигрывают «Атырау» в шести из восьми последних матчей и не пропускают в трех последних очных встречах. В последнем кубковом матче «Жетысу» обыграл «Атырау» (2:0), а в чемпионате в этом сезоне сыграл 0:0. Гости умеют играть против этого соперника и часто добиваются результата, даже будучи в плохой форме. Учитывая, что «Атырау» не может забить «Жетысу» в трех матчах, гости могут рассчитывать как минимум на ничью.

С учетом всех факторов мы считаем, что матч с высокой вероятностью завершится вничью. Обе команды находятся в кризисе и испытывают проблемы в атаке, а очная статистика указывает на то, что «Атырау» не может забить «Жетысу» в последних матчах. При этом гости также не отличаются высокой результативностью, поэтому маловероятно, что кто-то сможет добыть победу. Ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Жетысу» имеет преимущество, не проигрывая «Атырау» в шести из восьми последних матчей и не пропуская в трех последних встречах. При этом в чемпионате последние три матча между командами завершились вничью, что указывает на равный характер борьбы. Текущая форма обеих команд (по четыре поражения подряд) и слабая атака делают ничью еще более вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 11 (33%)
Ничьих - 13 (39%)
Побед - 9 (27%)
35
Забитых мячей
31
1.06
В среднем за матч
0.94
3:0
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Жетысу
4 : 3
01.10.2016
Атырау
Самая крупная ничья
Казахстан. Финальный раунд, 25 тур
Атырау
3 : 3
26.08.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Атырау
1 : 1
01.08.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Жетысу
0 : 0
23.05.2026
Атырау
Казахстан. Кубок, 1/8 финала
Атырау
0 : 2
29.04.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Жетысу
0 : 0
17.08.2025
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Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Атырау
1 : 1
17.05.2025
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Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
0 : 2
03.11.2024
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Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
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0 : 1
30.03.2024
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Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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0 : 1
30.07.2023
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Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Жетысу
0 : 3
20.05.2023
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Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Жетысу
1 : 2
23.06.2021
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Атырау
2 : 2
14.04.2021
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Атырау
0 : 3
19.10.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
2 : 1
06.07.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Жетысу
0 : 0
27.04.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Жетысу
0 : 0
27.10.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Жетысу
2 : 2
07.07.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Атырау
1 : 0
28.04.2018
Жетысу
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Жетысу
4 : 3
01.10.2016
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 25 тур
Атырау
3 : 3
26.08.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Атырау
1 : 0
24.07.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Жетысу
1 : 1
12.03.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур
Атырау
3 : 0
24.06.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Жетысу
1 : 2
15.04.2015
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 7 тур
Атырау
1 : 0
19.10.2014
Жетысу
Казахстан. Финальный раунд, 3 тур
Жетысу
1 : 0
14.09.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Атырау
1 : 2
28.06.2014
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Жетысу
1 : 0
27.04.2014
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 7 тур
Жетысу
0 : 0
05.10.2013
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 3 тур
Атырау
0 : 0
30.08.2013
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Атырау
1 : 1
13.07.2013
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Жетысу
0 : 1
05.05.2013
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 24 тур
Жетысу
1 : 0
04.10.2012
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Атырау
2 : 1
27.05.2012
Жетысу
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦЗ
4
Марио Рабиу
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
21
Диас Орынбасар
ЦФ
44
D. Maksimovic
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Жетысу
88
Степан Сикач
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
8
Adam Adakhajiev
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
11
Адильхан Добай
ПП
90
Страхиня Йованович
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
16
Мато Станич
ОП
99
B. Kereev
ЦП
11
A. Seytkaliev
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
17
Константин Дорофеев
ЦФ
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
7
Henrique Devens
ЦФ
Жетысу
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
21
Мади Жакипбаев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
4-1-1-4
1
Хаткевич
17
Калмуратов
71
Прце
15
Офори
78
Хвалько
4
Рабиу
20
Буранчиев
21
Орынбасар
9
Абдулла
18
Труфанов
44
4-3-2-1
88
Сикач
4
Кашкен
15
Пайович
3
Луна
23
Балтабеков
11
Добай
10
Мосиашвили
8
17
Нурбол
90
Йованович
77
Ануарбеков
15
Офори
16
Станич
16
Станич
15
Офори
18
Труфанов
17
Дорофеев
17
Дорофеев
18
Труфанов
44
7
7
44
17
Нурбол
5
Орынбасар
5
Орынбасар
17
Нурбол
Адахаджиев
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
Адахаджиев
23
Балтабеков
7
Мужиков
7
Мужиков
23
Балтабеков
4
Кашкен
9
Абзалов
9
Абзалов
4
Кашкен
Остались в запасе
Атырау
Жетысу
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
11
A. Seytkaliev
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
11
A. Seytkaliev
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что матч между «Атырау» и «Жетысу» завершится вничью, так как обе команды находятся в кризисе и не могут найти свою игру в атаке, а очная статистика показывает, что хозяевам крайне сложно забить этому сопернику. Учитывая, что «Атырау» не забивает «Жетысу» в трех последних матчах, а гости сами испытывают проблемы с реализацией, ничейный исход выглядит наиболее логичным. Ставка на ничью за 3 выглядит оправданной – команды, вероятно, обменяются минимумом голов. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Атырау» и «Жетысу» состоится 1 августа 2026 года в Атырау на стадионе «Туркистан Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Атырау» – «Жетысу»: смотреть онлайн

3.00
Ничья
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Атырау
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