Матч 20 тура казахстанской Премьер-лиги между «Атырау» и «Жетысу» пройдет 1 августа 2026 года в Атырау на стадионе «Туркистан Арена». Обе команды находятся в кризисе: хозяева проиграли четыре последних матча, гости – столько же, и они разделяют 13-е и 14-е места в таблице с одинаковым количеством очков. При этом очная статистика говорит в пользу «Жетысу» – они не проигрывают «Атырау» в шести из восьми последних встреч, а в трех последних очных матчах не пропускают от соперника. Сможет ли «Атырау» использовать поддержку родных трибун и прервать свою неудачную серию, или «Жетысу» продолжит свое доминирование в очных встречах и добьется победы, несмотря на кризис? Кто окажется сильнее в этом противостоянии аутсайдеров и почему матч обещает быть малорезультативным?

Кто победит в матче

«Атырау» подходит к игре с серьезными проблемами в атаке и обороне: в последних пяти матчах команда забила всего четыре гола (в среднем 0.80 за игру) и пропустила девять (1.80 в среднем), при этом хозяева проиграли четыре последних матча и пропускают в семи последних турах подряд. Лучший бомбардир Егор Хвалько забил лишь три мяча в 14 матчах, что говорит о низкой эффективности атаки. В очных встречах с «Жетысу» «Атырау» не может забить в трех последних матчах, что создает психологический барьер. Домашняя поддержка может помочь, но при такой слабой атаке и неуверенной обороне вряд ли станет решающим фактором. В прошлом туре «Атырау» уступил «Тоболу» (0:1), подтвердив свою беззубость в атаке.

«Жетысу» также находится в кризисе, проиграв четыре последних матча и пропуская в четырех последних турах. В атаке гости действуют еще хуже хозяев – три гола в пяти последних матчах (в среднем 0.60 за игру), а лучший бомбардир Нурбол Ануарбеков забил шесть мячей в 18 матчах, но его результативность упала. Однако очная статистика дает «Жетысу» серьезное преимущество: они не проигрывают «Атырау» в шести из восьми последних матчей и не пропускают в трех последних очных встречах. В последнем кубковом матче «Жетысу» обыграл «Атырау» (2:0), а в чемпионате в этом сезоне сыграл 0:0. Гости умеют играть против этого соперника и часто добиваются результата, даже будучи в плохой форме. Учитывая, что «Атырау» не может забить «Жетысу» в трех матчах, гости могут рассчитывать как минимум на ничью.

С учетом всех факторов мы считаем, что матч с высокой вероятностью завершится вничью. Обе команды находятся в кризисе и испытывают проблемы в атаке, а очная статистика указывает на то, что «Атырау» не может забить «Жетысу» в последних матчах. При этом гости также не отличаются высокой результативностью, поэтому маловероятно, что кто-то сможет добыть победу. Ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Жетысу» имеет преимущество, не проигрывая «Атырау» в шести из восьми последних матчей и не пропуская в трех последних встречах. При этом в чемпионате последние три матча между командами завершились вничью, что указывает на равный характер борьбы. Текущая форма обеих команд (по четыре поражения подряд) и слабая атака делают ничью еще более вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что матч между «Атырау» и «Жетысу» завершится вничью, так как обе команды находятся в кризисе и не могут найти свою игру в атаке, а очная статистика показывает, что хозяевам крайне сложно забить этому сопернику. Учитывая, что «Атырау» не забивает «Жетысу» в трех последних матчах, а гости сами испытывают проблемы с реализацией, ничейный исход выглядит наиболее логичным. Ставка на ничью за 3 выглядит оправданной – команды, вероятно, обменяются минимумом голов. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Атырау» и «Жетысу» состоится 1 августа 2026 года в Атырау на стадионе «Туркистан Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.