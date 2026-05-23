Составы команд
Жетысу
Жетысу
4-3-1-2
22
Подымский
23
Балтабеков
3
Луна
15
Пайович
4
Кашкен
21
Жакипбаев
8
11
Добай
7
Мужиков
77
Ануарбеков
27
Зиванович
4-2-1-3
1
Хаткевич
2
Ткаченко
5
Сатанов
56
Юденков
17
Калмуратов
55
Нойок
4
Рабиу
10
Джуматов
14
Дорофеев
18
Труфанов
7
Адахаджиев
57
Уманиязов
57
Уманиязов
Адахаджиев
27
Зиванович
9
Абзалов
9
Абзалов
27
Зиванович
90
Йованович
90
Йованович
7
Мужиков
15
Биркурманов
15
Биркурманов
7
Мужиков
7
11
11
7
18
Труфанов
28
Юсов
28
Юсов
18
Труфанов
Остались в запасе
Жетысу
Атырау
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
19
Младен Ковачевич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
19
Младен Ковачевич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Остались в запасе
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Жетысу - Атырау
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Атырау», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Атырау»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»