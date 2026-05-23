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  • «Жетысу» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

«Жетысу» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

23 мая, 12:50
Жетысу
23.05.2026, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Атырау
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
22
Данил Подымский
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
21
Мади Жакипбаев
ЦП
8
Adam Adakhajiev
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
11
Адильхан Добай
ПП
27
Марко Зиванович
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
4
Марио Рабиу
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
7
Henrique Devens
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Жетысу
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
90
Страхиня Йованович
ЛВ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Атырау
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
11
A. Seytkaliev
ЦП
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
4-3-1-2
22
Подымский
23
Балтабеков
3
Луна
15
Пайович
4
Кашкен
21
Жакипбаев
8
11
Добай
7
Мужиков
77
Ануарбеков
27
Зиванович
4-2-1-3
1
Хаткевич
2
Ткаченко
5
Сатанов
56
Юденков
17
Калмуратов
55
Нойок
4
Рабиу
10
Джуматов
14
Дорофеев
18
Труфанов
7
Адахаджиев
57
Уманиязов
57
Уманиязов
Адахаджиев
27
Зиванович
9
Абзалов
9
Абзалов
27
Зиванович
90
Йованович
90
Йованович
7
Мужиков
15
Биркурманов
15
Биркурманов
7
Мужиков
7
11
11
7
18
Труфанов
28
Юсов
28
Юсов
18
Труфанов
Остались в запасе
Жетысу
Атырау
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
19
Младен Ковачевич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
19
Младен Ковачевич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Остались в запасе
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Жетысу - Атырау
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Атырау», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу»«Атырау»

«Жетысу» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Жетысу
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