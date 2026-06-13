Статистика матча Кайрат - Атырау
2
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Атырау», 13-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июня в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Атырау»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»