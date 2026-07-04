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«Атырау» – «Каспий»: кто победит в матче 16 тура Премьер-лиги 2026

04 июля 2026 9:38
Атырау - Каспий
05 июл. 2026, воскресенье 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
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3.25
Ничья
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Матч 16 тура Премьер-лиги между «Атырау» и «Каспий» пройдет 5 июля 2026 года в Атырау на стадионе «Туркистан арена». Хозяева занимают восьмое место с 18 очками, но их атака выглядит крайне бледно – всего четыре гола в пяти последних матчах. Гости расположились на 14-й строчке с 11 очками, однако в последнем туре они уверенно обыграли «Атырау» (2:0) и теперь попытаются развить успех. Сможет ли «Атырау» взять реванш за обидное поражение и прервать свою серию без побед, или «Каспий» продолжит свою победную серию и наберет важные очки в борьбе за выживание?

Кто победит в матче

«Атырау» подходит к игре с невыразительной статистикой: четыре гола в пяти последних матчах (в среднем 0,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда пропускает в четырех последних матчах, а лучший бомбардир Ян Труфанов забил всего три гола за 16 матчей, что говорит о серьезных проблемах в атаке. Хозяева проиграли «Каспию» в последней очной встрече (0:2) и теперь будут стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками, но их атакующая мощь вызывает сомнения. Домашняя поддержка может стать фактором, но для победы им нужно не только не пропускать, но и забивать, а это у них получается плохо.

«Каспий» подходит к игре с более сбалансированными показателями: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда обыграла «Атырау» в последней встрече (2:0) и теперь имеет психологическое преимущество. Лучший бомбардир Ноа Нланду забил три гола в 16 матчах, но в целом атака гостей не выглядит более угрожающей. Однако они уже доказали, что могут забивать «Атырау», и будут стараться повторить успех, особенно учитывая, что «Атырау» слабо атакует.

Итоговый вывод: Обе команды испытывают проблемы в атаке, но «Каспий» имеет психологическое преимущество после недавней победы и может навязать борьбу. Однако «Атырау» играет дома и будет мотивирован взять реванш. Учитывая, что обе команды редко забивают, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, которая устроит обе стороны. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

«Атырау» пропускает в четырех последних матчах, а «Каспий» обыграл их в последней встрече (2:0), что дает гостям психологическое преимущество. В истории личных встреч команды обмениваются победами, что делает предстоящий матч непредсказуемым. Учитывая слабую атаку обеих команд, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
38% (3)
13% (1)
50% (4)
10
Забитых мячей
12
1.25
В среднем за матч
1.5
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Атырау
1 : 2
05.07.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Каспий
2 : 0
27.06.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Атырау
1 : 0
12.08.2023
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Каспий
1 : 1
07.05.2023
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Атырау
3 : 2
04.09.2022
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Каспий
2 : 1
16.04.2022
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Каспий
2 : 1
18.09.2021
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Атырау
2 : 1
02.05.2021
Каспий
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Прогноз на победителя

«Атырау» и «Каспий» имеют равные шансы, но обе команды испытывают проблемы в атаке, а последняя встреча завершилась победой гостей. Учитывая слабую результативность и оборонительные проблемы, наиболее вероятным исходом является ничья. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16 тура Премьер-лиги между «Атырау» и «Каспий» состоится 5 июля 2026 года в Атырау на стадионе «Туркистан арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Атырау» – «Каспий»: смотреть онлайн

3.25
Ничья
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Каспий Атырау
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