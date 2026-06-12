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«Кайрат» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.60

12 июня 2026 9:15
Кайрат - Атырау
13 июн. 2026, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
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1.60
Индивидуальный тотал «Кайрат» больше 1.5
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13 июня 2026 года в рамках 13-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Кайрат» и «Атырау».

«Кайрат»

Алматинский клуб занимает второе место в турнирной таблице (26 очков после 13 туров). Команда стабильно набирает очки и забивает в 11 из 13 последних матчей. В атаке «Кайрат» действует достаточно эффективно: в среднем 1.20 гола за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом туре алматинцы уступили «Ордабасы» на выезде (1:2). История личных встреч с «Атырау» складывается для хозяев благоприятно: три победы подряд в последних очных матчах, причeм в пяти последних встречах «Кайрат» неизменно забивал сопернику.

«Атырау»

Атырауский клуб располагается на десятом месте (14 очков). Команда демонстрирует крайне низкую результативность – всего 0.60 гола в среднем за последние пять игр (три гола в пяти встречах). При этом оборона действует достаточно надeжно: пропущено всего два гола за пять матчей (0.40 в среднем). «Атырау» играет вничью в четырeх последних матчах подряд. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Тоболом» (1:1). Гости умеют обороняться, но их атака практически не работает.

Факты о командах

«Кайрат»

  • 2-е место, 26 очков, лучший бомбардир: Жоржинью (6)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 11 из 13 матчей
  • 3 победы подряд над «Атырау» в очных встречах

«Атырау»

  • 10-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Ян Труфанов (3)
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 0.40 пропущено
  • 4 ничьи подряд

Прогноз на матч «Кайрат» – «Атырау»

«Кайрат» является явным фаворитом благодаря позиции в таблице и положительной истории личных встреч. «Атырау» крайне мало забивает, но при этом хорошо обороняется, что подтверждается серией ничьих и низким количеством пропущенных голов. Хозяева должны побеждать, однако гости способны навязать борьбу. Учитывая атакующие проблемы «Атырау», ставка на индивидуальный тотал хозяев выглядит надeжной.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Кайрат» больше 1.5 – коэффициент 1.60
  • Тотал голов меньше 2.5

1.60
Индивидуальный тотал «Кайрат» больше 1.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Атырау Кайрат
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