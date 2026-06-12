13 июня 2026 года в рамках 13-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Кайрат» и «Атырау».

«Кайрат»

Алматинский клуб занимает второе место в турнирной таблице (26 очков после 13 туров). Команда стабильно набирает очки и забивает в 11 из 13 последних матчей. В атаке «Кайрат» действует достаточно эффективно: в среднем 1.20 гола за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом туре алматинцы уступили «Ордабасы» на выезде (1:2). История личных встреч с «Атырау» складывается для хозяев благоприятно: три победы подряд в последних очных матчах, причeм в пяти последних встречах «Кайрат» неизменно забивал сопернику.

«Атырау»

Атырауский клуб располагается на десятом месте (14 очков). Команда демонстрирует крайне низкую результативность – всего 0.60 гола в среднем за последние пять игр (три гола в пяти встречах). При этом оборона действует достаточно надeжно: пропущено всего два гола за пять матчей (0.40 в среднем). «Атырау» играет вничью в четырeх последних матчах подряд. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Тоболом» (1:1). Гости умеют обороняться, но их атака практически не работает.

Факты о командах

«Кайрат»

2-е место, 26 очков, лучший бомбардир: Жоржинью (6)

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено

Забивают в 11 из 13 матчей

3 победы подряд над «Атырау» в очных встречах

«Атырау»

10-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Ян Труфанов (3)

За 5 матчей: 0.60 забито, 0.40 пропущено

4 ничьи подряд

Прогноз на матч «Кайрат» – «Атырау»

«Кайрат» является явным фаворитом благодаря позиции в таблице и положительной истории личных встреч. «Атырау» крайне мало забивает, но при этом хорошо обороняется, что подтверждается серией ничьих и низким количеством пропущенных голов. Хозяева должны побеждать, однако гости способны навязать борьбу. Учитывая атакующие проблемы «Атырау», ставка на индивидуальный тотал хозяев выглядит надeжной.

Рекомендованные ставки