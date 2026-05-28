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  • «Атырау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

«Атырау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

28 мая, 14:50
Атырау
28.05.2026, четверг, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Тобол
24' А. Зуев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
4
Марио Рабиу
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
4
N. Cavnic
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Атырау
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
7
Henrique Devens
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
51
David Mukhin
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
57
A. Zinadin
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
19
Даурен Жумат
ПВ
30
Луис Герра
РФ
3-4-1-2
1
Хаткевич
78
Хвалько
56
Юденков
5
Сатанов
17
Калмуратов
55
Нойок
4
Рабиу
2
Ткаченко
10
Джуматов
28
Юсов
14
Дорофеев
2-1-3-2-2
44
Устименко
4
5
Ндиайе
6
Мякиш
14
Талаль
21
Жагоров
8
Тагыберген
7
Жумашев
17
Зуев
13
18
Милованович
28
Юсов
7
7
28
Юсов
18
Труфанов
18
Труфанов
7
Жумашев
17
Марат
17
Марат
7
Жумашев
13
19
Жумат
19
Жумат
13
18
Милованович
30
Герра
30
Герра
18
Милованович
Остались в запасе
Атырау
Тобол
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
1
Султан Бусурманов
ВР
51
David Mukhin
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
57
A. Zinadin
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
51
David Mukhin
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
57
A. Zinadin
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Атырау - Тобол
3
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Тобола», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Тобол»

«Атырау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Атырау
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