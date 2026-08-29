Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атырау» – «Астана»: кто победит в матче 24-го тура Премьер-лиги 2026

29 августа 2026 10:04
Атырау - Астана
30 авг. 2026, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Астаны» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 24-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Атырау» и «Астаной» пройдет 30 августа. Хозяева находятся в зоне вылета – 12-е место с 20 очками, а гости уверенно лидируют в таблице с 39 очками и претендуют на чемпионство. При этом «Астана» выиграла четыре последние очные встречи у «Атырау» и забивает в каждом из них, а хозяева не могут победить уже семь матчей подряд. Сможет ли «Атырау» дать бой лидеру на своем поле или «Астана» продолжит уверенное шествие к титулу?

Кто победит в матче

«Атырау» подходит к игре в кризисном состоянии – команда не выигрывает в семи последних матчах и опустилась в зону вылета. В атаке хозяева действуют крайне слабо: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,6 гола за встречу. Оборона также выглядит ненадeжно – пропускают в среднем 1,6 гола за игру, причeм команда пропускает в десяти последних матчах подряд. Домашнее поле и поддержка болельщиков могли бы стать преимуществом, но в очных встречах с «Астаной» у «Атырау» плачевная статистика: всего шесть побед в 39 матчах, а последние четыре встречи остались за «Астаной» с общим счeтом 9:4. Это создаeт колоссальное психологическое давление, которое вряд ли позволит хозяевам переломить ход игры.

«Астана» уверенно лидирует в чемпионате и не проигрывает в восьми из десяти последних матчей. В атаке гости действуют мощно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,0 гола за встречу, а голевая серия насчитывает девять матчей подряд. Оборона столичной команды небезупречна – пропускают в среднем 1,4 гола за игру, и команда пропускает в пяти из семи последних матчей, что даeт «Атырау» шанс на гол. Однако в очных встречах с «Атырау» «Астана» чувствует себя максимально уверенно: четыре победы подряд, причeм она забивала в каждом из этих матчей. Гости наверняка сделают ставку на атаку, и их мощь впереди должна принести результат.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Астана». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и стабильную форму, тогда как «Атырау» не может победить уже семь матчей и пропускает в каждой игре. Вероятнее всего, лидер одержит уверенную победу с разницей в два и более мяча.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Астана» имеет колоссальный перевес – 26 побед против 6 у «Атырау» при 7 ничьих. Последние четыре матча остались за «Астаной», причeм она забивала в каждом из них. Текущая форма гостей значительно лучше – они лидируют в таблице и забивают стабильно, тогда как хозяева не побеждают семь матчей подряд и находятся в зоне вылета. Это даeт «Астане» серьeзное психологическое преимущество перед игрой в Атырау.

Личные встречи
Побед - 5 (15%)
Ничьих - 5 (15%)
Побед - 23 (70%)
22
Забитых мячей
72
0.67
В среднем за матч
2.18
2:1
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Астана
6 : 2
10.04.2021
Атырау
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
1 : 1
21.05.2022
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 3
30.08.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Астана
2 : 1
26.04.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Атырау
0 : 2
30.04.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Астана
2 : 1
26.04.2025
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана
3 : 2
30.10.2024
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Атырау
1 : 0
18.05.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Астана
0 : 0
22.07.2023
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Атырау
0 : 0
28.05.2023
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Астана
5 : 1
23.10.2022
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
1 : 1
21.05.2022
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Атырау
0 : 2
18.06.2021
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Астана
6 : 2
10.04.2021
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Атырау
1 : 4
25.09.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Атырау
0 : 3
01.05.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Астана
3 : 1
03.04.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Атырау
0 : 1
26.09.2018
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Астана
2 : 0
28.07.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Атырау
0 : 2
13.05.2018
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Астана
7 : 0
09.09.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Астана
4 : 0
03.06.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Атырау
0 : 1
08.04.2017
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур
Астана
2 : 1
16.07.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Атырау
1 : 0
15.05.2016
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 24 тур
Астана
4 : 1
28.10.2015
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 28 тур
Атырау
0 : 1
04.10.2015
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Астана
0 : 0
29.05.2015
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Атырау
1 : 1
21.03.2015
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур
Астана
3 : 0
27.07.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Атырау
1 : 0
10.05.2014
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Астана
1 : 2
21.07.2013
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Атырау
1 : 2
11.05.2013
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Астана
5 : 0
19.08.2012
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Атырау
1 : 0
29.04.2012
Астана
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
8
Мато Станич
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
44
D. Maksimovic
ЦФ
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
8
Иван Башич
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Динмухамед Караман
ПВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
21
Diaz Deputy
ЦП
47
Abdulmansur Khasan
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
7
Henrique Devens
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
47
Maksat Abraev
ЦФ
29
Nikola Burić
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Хаткевич
78
Хвалько
15
Офори
71
Прце
17
Калмуратов
8
Станич
2
Ткаченко
20
Буранчиев
90
Пантелич
14
Дорофеев
44
3-2-3-2
74
Сейсен
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
11
Вороговский
10
Томасов
7
Караман
9
Исламхан
72
Басманов
81
Каримов
8
Башич
8
Станич
11
11
8
Станич
7
7
14
Дорофеев
18
Труфанов
18
Труфанов
14
Дорофеев
8
Башич
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
8
Башич
9
Исламхан
6
Касым
6
Касым
9
Исламхан
7
Караман
21
Меркель
21
Меркель
7
Караман
72
Басманов
47
47
72
Басманов
81
Каримов
29
29
81
Каримов
Остались в запасе
Атырау
Астана
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
21
Diaz Deputy
ЦП
47
Abdulmansur Khasan
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
17
Дамир Марат
ПВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
21
Diaz Deputy
ЦП
47
Abdulmansur Khasan
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
17
Дамир Марат
ПВ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Григорий Бабаян

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Астаны» с форой (-1). Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и стабильную форму, тогда как хозяева не могут победить уже семь матчей и пропускают в каждой игре. Рекомендуемая ставка – победа «Астаны» с форой (-1) с коэффициентом 1.88. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24-го тура Премьер-лиги между «Атырау» и «Астаной» состоится 30 августа и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России не запланирована.

«Атырау» – «Астана»: смотреть онлайн.

1.88
Победа «Астаны» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Астана Атырау
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+