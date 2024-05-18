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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Атырау - Астана
Атырау - Астана: обзор матча 18 мая 2024
Атырау
18.05.2024, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Астана
28'
Н. Сигневич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атырау - Астана
Замена
Е. Калдыбеков
️️️️
Я. Новак
83'
78'
Замена
Э. Астанов
️️️️
М. Эбонг
75'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
И. Куат
75'
Замена
Р. Каримов
️️️️
У. Камара
Замена
А. Адиль
️️️️
П. Эужениу
72'
Замена
А. Жумаханов
️️️️
И. Стасевич
72'
68'
Желтая карточка
М. Быстров
Замена
А. Нойок
️️️️
Р. Джуматов
63'
ГОЛ! 1:0!
Н. Сигневич
Пас отдал
И. Стасевич
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
10
Ринат Джуматов
ЦП
34
Якоб Новак
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
99
Педру Эужениу
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
28
Усман Камара
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Атырау
35
Владислав Саенко
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
4-3-2-1
1
Хаткевич
8
Такулов
26
Керимжанов
18
Степанов
19
Наджарян
10
Джуматов
34
Новак
11
Каямба
7
Стасевич
99
Эужениу
14
Сигневич
4-1-2-3
16
Заруцкий
4
Быстров
5
Казуколовас
22
Марочкин
55
Аманович
5
Куат
11
Вороговский
10
Томасов
13
Басманов
7
Эбонг
28
Камара
7
Стасевич
4
Жумаханов
4
Жумаханов
7
Стасевич
10
Джуматов
55
Нойок
55
Нойок
10
Джуматов
34
Новак
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
34
Новак
99
Эужениу
9
Адиль
9
Адиль
99
Эужениу
5
Куат
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
5
Куат
7
Эбонг
10
Астанов
10
Астанов
7
Эбонг
28
Камара
81
Каримов
81
Каримов
28
Камара
Остались в запасе
Атырау
Астана
35
Владислав Саенко
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
93
Йосип Чондрич
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Атырау - Астана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
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