9 мая состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Окжетпес» примет «Атырау». Встреча одного из лидеров чемпионата и крепкого середняка. Хозяева стабильно забивают в 12 последних матчах, а гости имеют колоссальное историческое отставание в очных противостояниях.

«Окжетпес»

Кокшетаусцы подходят к матчу после гостевой победы над «Кызыл-Жаром» (1:0) и стабильно забивают в 12 последних матчах Премьер-лиги. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Нургайни Бурибаев с 3 голами в 8 матчах является лучшим бомбардиром. «Окжетпес» пропускает в 16 из 18 последних матчей, но не проигрывает в 5 из 7 последних домашних встреч и в 7 последних матчах против «Атырау».

«Атырау»

Нефтяники подходят к матчу после домашней победы над «Алтаем» (1:0) и вылета из Кубка Казахстана. Команда демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Егор Хвалько с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. «Атырау» пропускает в среднем 1.00 гола за игру и проигрывает в 7 последних матчах против «Окжетпеса».

Факты о командах

«Окжетпес»

Забивает в 12 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 16 из 18 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 7 последних матчах против «Атырау»

Забивает в 7 последних очных матчах против «Атырау»

«Атырау»

В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Проигрывает в 7 последних матчах против «Окжетпеса»

Пропускает в 7 последних очных матчах против «Окжетпеса»

Победа в последнем матче над «Алтаем» (1:0)

Забивает в 3 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Атырау»

«Окжетпес» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Атырау» в 7 последних матчах, забивая в каждой из этих встреч. Хозяева стабильно забивают в 12 последних турах и находятся в верхней части таблицы. «Атырау» демонстрирует скромную результативность и проигрывает большинство очных встреч. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки