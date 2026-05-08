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«Окжетпес» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.08

08 мая 2026 9:38
Окжетпес - Атырау
09 мая 2026, суббота 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
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2.08
Победа «Окжетпеса»
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9 мая состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Окжетпес» примет «Атырау». Встреча одного из лидеров чемпионата и крепкого середняка. Хозяева стабильно забивают в 12 последних матчах, а гости имеют колоссальное историческое отставание в очных противостояниях.

«Окжетпес»

Кокшетаусцы подходят к матчу после гостевой победы над «Кызыл-Жаром» (1:0) и стабильно забивают в 12 последних матчах Премьер-лиги. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Нургайни Бурибаев с 3 голами в 8 матчах является лучшим бомбардиром. «Окжетпес» пропускает в 16 из 18 последних матчей, но не проигрывает в 5 из 7 последних домашних встреч и в 7 последних матчах против «Атырау».

«Атырау»

Нефтяники подходят к матчу после домашней победы над «Алтаем» (1:0) и вылета из Кубка Казахстана. Команда демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Егор Хвалько с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. «Атырау» пропускает в среднем 1.00 гола за игру и проигрывает в 7 последних матчах против «Окжетпеса».

Факты о командах

«Окжетпес»

  • Забивает в 12 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 16 из 18 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 7 последних матчах против «Атырау»
  • Забивает в 7 последних очных матчах против «Атырау»

«Атырау»

  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 7 последних матчах против «Окжетпеса»
  • Пропускает в 7 последних очных матчах против «Окжетпеса»
  • Победа в последнем матче над «Алтаем» (1:0)
  • Забивает в 3 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Атырау»

«Окжетпес» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Атырау» в 7 последних матчах, забивая в каждой из этих встреч. Хозяева стабильно забивают в 12 последних турах и находятся в верхней части таблицы. «Атырау» демонстрирует скромную результативность и проигрывает большинство очных встреч. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Окжетпеса» – коэффициент 2.08
  • Тотал матча больше 2.5

2.08
Победа «Окжетпеса»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Атырау Окжетпес
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