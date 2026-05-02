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«Атырау» – «Алтай»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.80

02 мая 2026 11:59
Атырау - Алтай
03 мая 2026, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
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1.80
Победа «Атырау»
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3 мая на стадионе «Мунайшы» в Атырау состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Атырау» примет «Алтай». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Хозяева потерпели три поражения подряд, а гости не могут одержать победу семь туров кряду.

«Атырау»

Нефтяники подходят к матчу после гостевого поражения от «Астаны» (1:2) и вылета из Кубка Казахстана. Команда проигрывает в трeх последних матчах во всех турнирах и пропускает в каждой из этих встреч. «Атырау» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Егор Хвалько с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром.

«Алтай»

Гости подходят к матчу после домашней ничьей с «Женисом» (0:0) и не могут одержать победу на протяжении семи последних матчей Премьер-лиги. Команда демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Сэйф Попов с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. «Алтай» пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Факты о командах

«Атырау»

  • Проигрывает в 3 последних матчах во всех турнирах
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Поражение в последнем матче от «Астаны» (1:2)

«Алтай»

  • Не может выиграть в 7 последних матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Ничья в последнем матче с «Женисом» (0:0)
  • Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Атырау» – «Алтай»

«Атырау» имеет преимущество домашнего поля и постарается прервать серию поражений. «Алтай» не может победить семь туров подряд, но демонстрирует неплохую результативность. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу над аутсайдером.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атырау» – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Атырау» больше 1

1.80
Победа «Атырау»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Алтай Атырау
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