3 мая на стадионе «Мунайшы» в Атырау состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Атырау» примет «Алтай». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Хозяева потерпели три поражения подряд, а гости не могут одержать победу семь туров кряду.

«Атырау»

Нефтяники подходят к матчу после гостевого поражения от «Астаны» (1:2) и вылета из Кубка Казахстана. Команда проигрывает в трeх последних матчах во всех турнирах и пропускает в каждой из этих встреч. «Атырау» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Егор Хвалько с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром.

«Алтай»

Гости подходят к матчу после домашней ничьей с «Женисом» (0:0) и не могут одержать победу на протяжении семи последних матчей Премьер-лиги. Команда демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Сэйф Попов с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. «Алтай» пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Факты о командах

«Атырау»

Проигрывает в 3 последних матчах во всех турнирах

Пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Поражение в последнем матче от «Астаны» (1:2)

«Алтай»

Не может выиграть в 7 последних матчах Премьер-лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Ничья в последнем матче с «Женисом» (0:0)

Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Атырау» – «Алтай»

«Атырау» имеет преимущество домашнего поля и постарается прервать серию поражений. «Алтай» не может победить семь туров подряд, но демонстрирует неплохую результативность. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу над аутсайдером.

Рекомендованные ставки