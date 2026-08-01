01.08.2026, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Атырау
Атырау
4-1-1-4
1
Хаткевич
17
Калмуратов
71
Прце
15
Офори
78
Хвалько
4
Рабиу
20
Буранчиев
21
Орынбасар
9
Абдулла
18
Труфанов
44
4-3-2-1
88
Сикач
4
Кашкен
15
Пайович
3
Луна
23
Балтабеков
11
Добай
10
Мосиашвили
8
17
Нурбол
90
Йованович
77
Ануарбеков
15
Офори
16
Станич
16
Станич
15
Офори
18
Труфанов
17
Дорофеев
17
Дорофеев
18
Труфанов
44
7
7
44
17
Нурбол
5
Орынбасар
5
Орынбасар
17
Нурбол
Адахаджиев
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
Адахаджиев
23
Балтабеков
7
Мужиков
7
Мужиков
23
Балтабеков
4
Кашкен
9
Абзалов
9
Абзалов
4
Кашкен
Остались в запасе
Атырау
Жетысу
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
11
A. Seytkaliev
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
11
A. Seytkaliev
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Атырау - Жетысу
6
3
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Жетысу», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»