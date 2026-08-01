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  • «Атырау» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

«Атырау» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

1 августа, 17:09
Атырау
01.08.2026, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Жетысу
24' К. Калмуратов (П)
50' Ш. Абзалов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦЗ
4
Марио Рабиу
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
21
Диас Орынбасар
ЦФ
44
D. Maksimovic
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Жетысу
88
Степан Сикач
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
8
Adam Adakhajiev
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
11
Адильхан Добай
ПП
90
Страхиня Йованович
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
16
Мато Станич
ОП
99
B. Kereev
ЦП
11
A. Seytkaliev
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
17
Константин Дорофеев
ЦФ
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
7
Henrique Devens
ЦФ
Жетысу
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
21
Мади Жакипбаев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
4-1-1-4
1
Хаткевич
17
Калмуратов
71
Прце
15
Офори
78
Хвалько
4
Рабиу
20
Буранчиев
21
Орынбасар
9
Абдулла
18
Труфанов
44
4-3-2-1
88
Сикач
4
Кашкен
15
Пайович
3
Луна
23
Балтабеков
11
Добай
10
Мосиашвили
8
17
Нурбол
90
Йованович
77
Ануарбеков
15
Офори
16
Станич
16
Станич
15
Офори
18
Труфанов
17
Дорофеев
17
Дорофеев
18
Труфанов
44
7
7
44
17
Нурбол
5
Орынбасар
5
Орынбасар
17
Нурбол
Адахаджиев
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
Адахаджиев
23
Балтабеков
7
Мужиков
7
Мужиков
23
Балтабеков
4
Кашкен
9
Абзалов
9
Абзалов
4
Кашкен
Остались в запасе
Атырау
Жетысу
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
11
A. Seytkaliev
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
11
A. Seytkaliev
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Атырау - Жетысу
6
3
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Жетысу», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Жетысу»

«Атырау» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Атырау
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