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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Атырау
Результаты
€ 4 млн
Атырау - результаты матчей
Атырау
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Мунайшы
Сайт:
http://rfcatyrau.kz/
Тренер:
Владимир Чебурин
Состав
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Таблица
Казахстан. Кубок. 2026
Казахстан. Премьер-лига. 2026
Казахстан. Премьер-лига. 2025
Казахстан. Кубок. 2024
Казахстан. Премьер-лига. 2024
Казахстан. Премьер-лига. 2023
Казахстан. Премьер-лига. 2022
Казахстан. Премьер-лига. 2021
Казахстан. Премьер-лига. 2019
Казахстан. Премьер-лига. 2018
Казахстан. Премьер-лига. 2017
Казахстан. Финальный раунд. 2016
Казахстан. Премьер-Лига. 2016
Казахстан. Финальный раунд. 2015
Казахстан. Премьер-Лига. 2015
Казахстан. Финальный раунд. 2014
Казахстан. Премьер-Лига. 2014
Казахстан. Финальный раунд. 2013
Казахстан. Премьер-лига. 2013
Казахстан. Премьер-Лига. 2012
Лига Европы. 2010/2011
12.09 | 18:00
Кайсар
1 : 0
Атырау
05.09 | 17:00
Кызыл-Жар
0 : 1
Атырау
30.08 | 18:00
Атырау
2 : 3
Астана
16.08 | 18:00
Атырау
0 : 2
Окжетпес
09.08 | 18:00
Атырау
1 : 1
Актобе
01.08 | 18:00
Атырау
1 : 1
Жетысу
26.07 | 16:00
Тобол
1 : 0
Атырау
18.07 | 17:00
Атырау
1 : 3
Кайрат
05.07 | 17:00
Атырау
1 : 2
Каспий
27.06 | 18:00
Каспий
2 : 0
Атырау
21.06 | 17:00
Елимай
1 : 2
Атырау
13.06 | 16:00
Кайрат
1 : 1
Атырау
28.05 | 16:00
Атырау
1 : 1
Тобол
23.05 | 14:00
Жетысу
0 : 0
Атырау
17.05 | 16:00
Актобе
1 : 1
Атырау
09.05 | 13:00
Окжетпес
0 : 0
Атырау
03.05 | 15:00
Атырау
1 : 0
Алтай
26.04 | 18:00
Астана
2 : 1
Атырау
19.04 | 14:00
Атырау
0 : 1
Кызыл-Жар
11.04 | 13:00
Атырау
2 : 0
Кайсар
04.04 | 17:00
Ордабасы
1 : 1
Атырау
20.03 | 14:00
Атырау
0 : 0
Женис
16.03 | 13:00
Иртыш
1 : 1
Атырау
08.03 | 13:00
Атырау
0 : 0
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