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«Елимай» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65

20 июня 2026 11:35
Елимай - Атырау
21 июн. 2026, воскресенье 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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1.65
Тотал голов меньше 2.5
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21 июня 2026 года в рамках 17-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Елимай» и «Атырау».

«Елимай»

Семейский клуб занимает шестое место в турнирной таблице (20 очков после 13 туров). Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах, но пропускает в восьми последних. В атаке «Елимай» действует эффективно – 1.60 гола в среднем за последние пять игр (восемь голов в пяти встречах). Оборона пропускает 1.80 в среднем (девять голов). В прошлом туре последовало поражение от «Ордабасы» (1:3). Лучший бомбардир Роман Муртазаев забил семь мячей. Хозяева умеют забивать, но их защита остаeтся ненадeжной.

«Атырау»

Атырауский клуб располагается на девятом месте (15 очков). Команда демонстрирует крайне низкую результативность: всего 0.60 гола в среднем за последние пять игр (три гола в пяти встречах). Оборона при этом действует надeжно – также 0.60 пропущенных в среднем за тот же период. «Атырау» играет вничью в пяти последних матчах подряд. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Кайратом» (1:1). Лучший бомбардир Ян Труфанов забил три мяча. Гости редко забивают, но и редко пропускают.

Факты о командах

«Елимай»

  • 6-е место, 20 очков, лучший бомбардир: Роман Муртазаев (7)
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.80 пропущено
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Пропускают в 8 последних матчах

«Атырау»

  • 9-е место, 15 очков, лучший бомбардир: Ян Труфанов (3)
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 0.60 пропущено
  • 5 ничьих подряд

Прогноз на матч «Елимай» – «Атырау»

«Елимай» подходит к матчу в более атакующей форме и имеет преимущество домашнего поля. «Атырау» практически не забивает, но и редко пропускает. Хозяева имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Матч, скорее всего, будет небогат на голы. Учитывая слабую атаку гостей и проблемы в обороне хозяев, ставка на тотал меньше 2.5 выглядит обоснованной.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • «Елимай» не проиграет (двойной шанс 1X)

1.65
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Атырау Елимай
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