21 июня 2026 года в рамках 17-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Елимай» и «Атырау».

«Елимай»

Семейский клуб занимает шестое место в турнирной таблице (20 очков после 13 туров). Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах, но пропускает в восьми последних. В атаке «Елимай» действует эффективно – 1.60 гола в среднем за последние пять игр (восемь голов в пяти встречах). Оборона пропускает 1.80 в среднем (девять голов). В прошлом туре последовало поражение от «Ордабасы» (1:3). Лучший бомбардир Роман Муртазаев забил семь мячей. Хозяева умеют забивать, но их защита остаeтся ненадeжной.

«Атырау»

Атырауский клуб располагается на девятом месте (15 очков). Команда демонстрирует крайне низкую результативность: всего 0.60 гола в среднем за последние пять игр (три гола в пяти встречах). Оборона при этом действует надeжно – также 0.60 пропущенных в среднем за тот же период. «Атырау» играет вничью в пяти последних матчах подряд. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Кайратом» (1:1). Лучший бомбардир Ян Труфанов забил три мяча. Гости редко забивают, но и редко пропускают.

Факты о командах

«Елимай»

6-е место, 20 очков, лучший бомбардир: Роман Муртазаев (7)

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.80 пропущено

Забивают в 4 последних матчах

Пропускают в 8 последних матчах

«Атырау»

9-е место, 15 очков, лучший бомбардир: Ян Труфанов (3)

За 5 матчей: 0.60 забито, 0.60 пропущено

5 ничьих подряд

Прогноз на матч «Елимай» – «Атырау»

«Елимай» подходит к матчу в более атакующей форме и имеет преимущество домашнего поля. «Атырау» практически не забивает, но и редко пропускает. Хозяева имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Матч, скорее всего, будет небогат на голы. Учитывая слабую атаку гостей и проблемы в обороне хозяев, ставка на тотал меньше 2.5 выглядит обоснованной.

Рекомендованные ставки