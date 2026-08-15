Матч 22-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Атырау» и «Окжетпесом» пройдет 16 августа в Атырау на стадионе «Туркистан арена». Хозяева переживают затяжную безвыигрышную серию – шесть матчей без побед и девять матчей подряд с пропущенными голами, тогда как гости имеют колоссальное историческое преимущество в очных встречах, не проигрывая «Атырау» в восьми последних матчах. При этом «Окжетпес» слаб на выезде – четыре поражения в последних гостевых матчах. Сможет ли «Атырау» прервать свою неудачную серию за счет домашней поддержки, или «Окжетпес» продолжит свое доминирование в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Атырау» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что «Окжетпес» испытывает серьезные проблемы на выезде – четыре поражения в последних гостевых матчах Премьер-лиги. Однако текущая форма хозяев катастрофична: они не выигрывают в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают всего 0,80 гола и пропускают 1,60 гола. Кроме того, «Атырау» пропускает в девяти последних матчах подряд, что делает их уязвимыми перед любой атакой. В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Актобе» (1-1), а до этого уступила «Тоболу» (0-1) и «Кайрату» (1-3). При такой игре рассчитывать на победу даже над не самым сильным соперником крайне сложно.

«Окжетпес» подходит к матчу с серьезным историческим преимуществом – команда не проигрывает «Атырау» в восьми последних матчах. В атаке гости стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола и забивают в пяти последних матчах. Однако выездная форма «Окжетпеса» оставляет желать лучшего – четыре поражения в последних гостевых встречах. Защита гостей также небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола и пропускают в трех последних матчах. В последнем туре «Окжетпес» уступил «Астане» (1-2), но до этого уверенно переиграл «Алтай» (4-1) и «Жетысу» (2-0). Несмотря на проблемы на выезде, история очных встреч и стабильная атака делают гостей фаворитами.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Окжетпес» имеет преимущество в очных встречах и атакующей статистике, тогда как «Атырау» переживает кризис и много пропускает. Учитывая, что гости редко проигрывают этому сопернику, а хозяева не могут победить в шести матчах, «Окжетпес» выглядит предпочтительнее.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Окжетпес» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в восьми последних матчах против «Атырау». Текущая форма «Атырау» катастрофична – шесть матчей без побед и девять матчей с пропущенными голами. «Окжетпес» стабильно забивает в пяти последних матчах, но слаб на выезде – четыре поражения в последних гостевых встречах. Учитывая историю личных встреч и кризис хозяев, «Окжетпес» имеет хорошие шансы на победу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Окжетпеса». Гости имеют историческое преимущество над «Атырау» (восемь матчей без поражений), стабильно забивают в пяти последних встречах и играют против соперника, который находится в кризисе (шесть матчей без побед, девять матчей с пропущенными голами). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком слабы в атаке и ненадежны в обороне, чтобы рассчитывать на победу. Ожидаем, что «Окжетпес» продолжит свою успешную серию в этом противостоянии и добьется победы. Ставка: победа «Окжетпеса» с коэффициентом 2,75.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Атырау» и «Окжетпесом» состоится 16 августа 2026 года в Атырау на стадионе «Туркистан арена» и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.