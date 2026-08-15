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«Атырау» – «Окжетпес»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

15 августа 2026 9:09
Атырау - Окжетпес
16 авг. 2026, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
2.75
Победа «Окжетпеса»
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Матч 22-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Атырау» и «Окжетпесом» пройдет 16 августа в Атырау на стадионе «Туркистан арена». Хозяева переживают затяжную безвыигрышную серию – шесть матчей без побед и девять матчей подряд с пропущенными голами, тогда как гости имеют колоссальное историческое преимущество в очных встречах, не проигрывая «Атырау» в восьми последних матчах. При этом «Окжетпес» слаб на выезде – четыре поражения в последних гостевых матчах. Сможет ли «Атырау» прервать свою неудачную серию за счет домашней поддержки, или «Окжетпес» продолжит свое доминирование в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Атырау» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что «Окжетпес» испытывает серьезные проблемы на выезде – четыре поражения в последних гостевых матчах Премьер-лиги. Однако текущая форма хозяев катастрофична: они не выигрывают в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают всего 0,80 гола и пропускают 1,60 гола. Кроме того, «Атырау» пропускает в девяти последних матчах подряд, что делает их уязвимыми перед любой атакой. В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Актобе» (1-1), а до этого уступила «Тоболу» (0-1) и «Кайрату» (1-3). При такой игре рассчитывать на победу даже над не самым сильным соперником крайне сложно.

«Окжетпес» подходит к матчу с серьезным историческим преимуществом – команда не проигрывает «Атырау» в восьми последних матчах. В атаке гости стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола и забивают в пяти последних матчах. Однако выездная форма «Окжетпеса» оставляет желать лучшего – четыре поражения в последних гостевых встречах. Защита гостей также небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола и пропускают в трех последних матчах. В последнем туре «Окжетпес» уступил «Астане» (1-2), но до этого уверенно переиграл «Алтай» (4-1) и «Жетысу» (2-0). Несмотря на проблемы на выезде, история очных встреч и стабильная атака делают гостей фаворитами.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Окжетпес» имеет преимущество в очных встречах и атакующей статистике, тогда как «Атырау» переживает кризис и много пропускает. Учитывая, что гости редко проигрывают этому сопернику, а хозяева не могут победить в шести матчах, «Окжетпес» выглядит предпочтительнее.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Окжетпес» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в восьми последних матчах против «Атырау». Текущая форма «Атырау» катастрофична – шесть матчей без побед и девять матчей с пропущенными голами. «Окжетпес» стабильно забивает в пяти последних матчах, но слаб на выезде – четыре поражения в последних гостевых встречах. Учитывая историю личных встреч и кризис хозяев, «Окжетпес» имеет хорошие шансы на победу.

Личные встречи
Побед - 6 (35%)
Ничьих - 4 (24%)
Побед - 7 (41%)
15
Забитых мячей
23
0.88
В среднем за матч
1.35
2:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Атырау
0 : 4
02.04.2023
Окжетпес
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Окжетпес
2 : 2
28.06.2015
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
0 : 2
16.08.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
0 : 0
09.05.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Атырау
0 : 0
28.06.2025
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Окжетпес
2 : 1
08.03.2025
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
0 : 0
24.09.2023
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Атырау
0 : 4
02.04.2023
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Окжетпес
3 : 0
30.06.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Атырау
1 : 2
20.04.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Окжетпес
1 : 2
24.09.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Атырау
2 : 1
26.07.2017
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Окжетпес
1 : 0
01.07.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Атырау
2 : 1
11.06.2016
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Окжетпес
2 : 0
13.04.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Окжетпес
2 : 2
28.06.2015
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Атырау
2 : 1
19.04.2015
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Атырау
1 : 0
29.07.2012
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Окжетпес
1 : 2
15.04.2012
Атырау
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
4
Марио Рабиу
ОП
99
B. Kereev
ЦП
90
Джордже Пантелич
ПВ
14
Константин Дорофеев
ЦФ
44
D. Maksimovic
ЦФ
7
Henrique Devens
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Окжетпес
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Лео Ассунпсао
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
20
Мохаммед Енсебаев
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
25
Marcinho
ЦП
8
Нургайни Бурибаев
ЦП
91
Бектемир Абдуманнонов
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Атырау
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
8
Мато Станич
ОП
11
A. Seytkaliev
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
47
Abdulmansur Khasan
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Окжетпес
1
Михаил Голубничий
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
7
Владимир Воменко
ЛФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Хаткевич
17
Калмуратов
15
Офори
71
Прце
5
Сатанов
4
Рабиу
99
90
Пантелич
7
44
14
Дорофеев
2-1-5-1-1
22
Лобанцев
5
Ассунпсао
63
Кузьмичев
77
Совпель
20
Енсебаев
25
8
Бурибаев
91
Абдуманнонов
9
Бородин
47
Васильев
90
Садовский
99
2
Ткаченко
2
Ткаченко
99
7
8
Станич
8
Станич
7
15
Офори
11
11
15
Офори
44
18
Труфанов
18
Труфанов
44
91
Абдуманнонов
7
Воменко
7
Воменко
91
Абдуманнонов
20
Енсебаев
19
Омиртаев
19
Омиртаев
20
Енсебаев
90
Садовский
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
90
Садовский
Остались в запасе
Атырау
Окжетпес
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
47
Abdulmansur Khasan
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
1
Михаил Голубничий
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
47
Abdulmansur Khasan
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Андрей Ферапонтов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Окжетпеса». Гости имеют историческое преимущество над «Атырау» (восемь матчей без поражений), стабильно забивают в пяти последних встречах и играют против соперника, который находится в кризисе (шесть матчей без побед, девять матчей с пропущенными голами). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком слабы в атаке и ненадежны в обороне, чтобы рассчитывать на победу. Ожидаем, что «Окжетпес» продолжит свою успешную серию в этом противостоянии и добьется победы. Ставка: победа «Окжетпеса» с коэффициентом 2,75.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Атырау» и «Окжетпесом» состоится 16 августа 2026 года в Атырау на стадионе «Туркистан арена» и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Атырау» – «Окжетпес»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

2.75
Победа «Окжетпеса»
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Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Атырау
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