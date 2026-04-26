26.04.2026, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-2-2-2
93
Чондрич
2
Бартолец
3
Калайца
15
Бейсебеков
6
Касым
11
Вороговский
10
Томасов
8
Башич
9
Исламхан
81
Каримов
47
4-2-1-3
1
Хаткевич
2
Ткаченко
56
Юденков
5
Сатанов
17
Калмуратов
4
Рабиу
55
Нойок
10
Джуматов
14
Дорофеев
7
9
Абдулла
2
Бартолец
4
Ануаров
4
Ануаров
2
Бартолец
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
9
Исламхан
7
Караман
7
Караман
9
Исламхан
47
22
22
47
11
11
10
Джуматов
18
Труфанов
18
Труфанов
10
Джуматов
7
27
27
7
Остались в запасе
Астана
Атырау
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
57
Akhmetali Kaltanov
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
21
Диас Орынбасар
ЦФ
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
57
Akhmetali Kaltanov
ЦФ
Остались в запасе
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
21
Диас Орынбасар
ЦФ
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Астана - Атырау
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Атырау», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Атырау»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»