Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Астана» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Астана» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 16:50
Астана
26.04.2026, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Атырау
19' А. Касым 24' Р. Каримов
88' А. Касым (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
8
Иван Башич
АП
47
Maksat Abraev
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
4
Марио Рабиу
ОП
55
Александр Нойок
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
7
Henrique Devens
ЦФ
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Астана
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
22
Asilbek Abdurasulov
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
57
Akhmetali Kaltanov
ЦФ
Атырау
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
27
Nurseit Berdesh
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
4-2-2-2
93
Чондрич
2
Бартолец
3
Калайца
15
Бейсебеков
6
Касым
11
Вороговский
10
Томасов
8
Башич
9
Исламхан
81
Каримов
47
4-2-1-3
1
Хаткевич
2
Ткаченко
56
Юденков
5
Сатанов
17
Калмуратов
4
Рабиу
55
Нойок
10
Джуматов
14
Дорофеев
7
9
Абдулла
2
Бартолец
4
Ануаров
4
Ануаров
2
Бартолец
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
9
Исламхан
7
Караман
7
Караман
9
Исламхан
47
22
22
47
11
11
10
Джуматов
18
Труфанов
18
Труфанов
10
Джуматов
7
27
27
7
Остались в запасе
Астана
Атырау
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
57
Akhmetali Kaltanov
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
21
Диас Орынбасар
ЦФ
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
91
Aytuar Token
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
57
Akhmetali Kaltanov
ЦФ
Остались в запасе
12
Nurbaktyt Sagat
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
99
B. Kereev
ЦП
21
Диас Орынбасар
ЦФ
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Астана - Атырау
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Атырау», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Атырау»

«Астана» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Астана
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
1
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
15
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
10
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+