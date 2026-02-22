23 февраля в 10 туре чемпионата Саудовской Аравии (Высшая лига) «Аль-Шабаб» сыграет с «Аль-Риядом». Хозяева идут 13-ми (22 очка после 22 туров), гости располагаются рядом внизу таблицы на 15 месте (16 очков). По текущей динамике матч выглядит как противостояние самой результативной команды отрезка и более закрытого соперника, который старается играть от обороны.

«Аль-Шабаб»

В прошлом туре «Аль-Шабаб» уверенно обыграл «Дамак» 3:1, но общий рисунок остается противоречивым: команда пропускает в трех последних матчах лиги. При этом атака на пике – 19 голов в последних 5 играх, то есть в среднем 3.80 за матч. Важнейшая фигура впереди – лучший бомбардир Янник Феррейра Карраско (13 голов в 23 матчах), и при такой результативности «Аль-Шабаб» обычно забирает свое даже при неидеальной игре у своих ворот.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» в последней встрече победил «Аль-Холуд» 2:0 и в целом выглядит более прагматичной командой. После 22 туров у гостей 16 очков и 15 место, а на дистанции последних 5 матчей показатели ровные: 4 забитых и 4 пропущенных (в среднем 0.80/0.80). Лучший бомбардир Мамаду Силла (6 голов в 22 матчах) остается главным источником остроты, но по цифрам видно, что «Аль-Рияд» редко разгоняет темп и чаще играет на удержание.

Факты о командах:

«Аль-Шабаб»

13 место после 22 туров (22 очка)

Последний матч в лиге: победа 3:1 над «Дамаком»

Пропускает в 3 последних матчах «Высшей лиги»

В последних 5 играх: 19 забитых и 8 пропущенных (3.80/1.60 в среднем)

Забивает в 4 последних матчах

Забивает в 9 последних матчах против «Аль-Рияда»

Побеждает в 4 последних очных матчах против «Аль-Рияда»

«Аль-Рияд»

15 место после 22 туров (16 очков)

Последний матч в лиге: победа 2:0 над «Аль-Холудом»

В последних 5 играх: 4 забитых и 4 пропущенных (0.80/0.80 в среднем)

Пропускает в 16 из 18 последних матчей

Уступил «Аль-Шабабу» в 4 последних очных матчах

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Рияд»

Ключевой аргумент – разница в атакующей мощности на короткой дистанции. «Аль-Шабаб» забивает почти по четыре мяча за игру в последних матчах и стабильно находит голы против «Аль-Рияда». При этом хозяева пропускают, так что сценарий с обменом мячами не исключен, но «Аль-Рияд» в среднем создает немного и чаще играет сдержанно. Поэтому базовый выбор – ставка, которая страхует от ничьей и опирается на тенденцию очных матчей.

Рекомендованные ставки: