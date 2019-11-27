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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Славия - Интер
Славия - Интер: обзор матча 27 ноября 2019
Славия
27.11.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
1 : 3
Завершен
Интер
37'
Т. Соучек (П)
19'
Л. Мартинес
81'
Р. Лукаку
88'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Интер
88'
ГОЛ! 1:3!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Лукаку
Замена
Л. Такакш
️️️️
М. Фрыдрых
84'
81'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
В. Лазаро
80'
Замена
С. Эспозито
️️️️
М. Весино
76'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
К. Бираги
76'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Б. Валеро
Замена
Я. Зелены
️️️️
Й. Гушбауэр
70'
Замена
И. Траоре
️️️️
Н. Станчу
58'
Желтая карточка
О. Кудела
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Соучек
37'
24'
Желтая карточка
Л. Мартинес
19'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Лукаку
12'
Желтая карточка
М. Весино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4-1-4-1
1
Колар
26
Боржил
15
Кудела
25
Фрыдрых
34
Цоуфал
28
Соучек
23
Шевчик
25
Гушбауэр
10
Станчу
8
Масопуст
99
Олаинка
4-1-3-2
1
Ханданович
6
де Врей
2
Годин
37
Шкриньяр
3
Бираги
77
Брозович
87
Кандрева
15
Весино
6
Валеро
9
Лукаку
10
Мартинес
25
Фрыдрых
22
Такакш
22
Такакш
25
Фрыдрых
25
Гушбауэр
30
Зелены
30
Зелены
25
Гушбауэр
10
Станчу
12
Траоре
12
Траоре
10
Станчу
6
Валеро
19
Лазаро
19
Лазаро
6
Валеро
3
Бираги
21
Гальярдини
21
Гальярдини
3
Бираги
15
Весино
94
Эспозито
94
Эспозито
15
Весино
Остались в запасе
Славия
Интер
35
Якуб Маркович
ВР
10
Мик ван Бурен
ПВ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
10
Мик ван Бурен
ПВ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Славия - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Фортуна Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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