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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Интер - Славия
Интер - Славия: обзор матча 30 сентября 2025
Интер
30.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
3 : 0
Завершен
Славия
30'
Л. Мартинес
34'
Д. Дюмфрис
65'
Л. Мартинес
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Славия
Завершен
90'
+3'
83'
Замена
Моймир Хытил
️️️️➡️️
Даики Хасиока
Замена
Маттео Дармиан
️️️️➡️️
Дензел Дюмфрис
76'
71'
Замена
Мухаммед Чам
️️️️➡️️
Лукаш Провод
Замена
Франческо Пио Эспозито
️️️️➡️️
Лаутаро Мартинес
67'
Замена
Мануэль Аканджи
️️️️➡️️
Янн-Орель Биссек
67'
Замена
Николо Барелла
️️️️➡️️
Петр Зелински
67'
Замена
Анже-Йоан Бонни
️️️️➡️️
Маркюс Тюрам
66'
ГОЛ! 3:0!
Лаутаро Мартинес
Пас отдал
Алессандро Бастони
65'
Желтая карточка
Лаутаро Мартинес
(фол)
61'
56'
Желтая карточка
Иван Шранц
(фол)
49'
Замена
Юссуфа Мбоджи
️️️️➡️️
Давид Дудера
Желтая карточка
Янн-Орель Биссек
(фол)
48'
46'
Замена
Томаш Хоры
️️️️➡️️
Василь Кусей
46'
Замена
Иван Шранц
️️️️➡️️
Михал Садилек
45'
+1'
ГОЛ! 2:0!
Дензел Дюмфрис
Пас отдал
Маркюс Тюрам
34'
ГОЛ! 1:0!
Лаутаро Мартинес
30'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Славия
36
Индржих Станек
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
18
Михал Садилек
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
17
Лукаш Провод
(К)
ЛВ
9
Василь Кусей
ЛВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
12
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
18
Ян Боржил
ЛЗ
16
Давид Мозес
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
11
Юссуфа Саньянг
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
30
Daniel Toula
ЦФ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
31
Биссек
17
Сучич
10
Чалханоглу
7
Зелински
22
Дюмфрис
22
Мартинес
9
Тюрам
3-2-3-2
36
Станек
27
Влчек
4
Зима
6
Шалоупек
4
Хасиока
21
Дудера
18
Садилек
20
Зафейрис
19
Дорли
17
Провод
9
Кусей
31
Биссек
5
Аканджи
5
Аканджи
31
Биссек
22
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
22
Дюмфрис
7
Зелински
23
Барелла
23
Барелла
7
Зелински
22
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
22
Мартинес
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
21
Дудера
12
Мбоджи
12
Мбоджи
21
Дудера
17
Провод
10
Чам
10
Чам
17
Провод
9
Кусей
25
Хоры
25
Хоры
9
Кусей
18
Садилек
26
Шранц
26
Шранц
18
Садилек
4
Хасиока
13
Хытил
13
Хытил
4
Хасиока
Остались в запасе
Интер
Славия
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
35
Якуб Маркович
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
16
Давид Мозес
ЦП
11
Юссуфа Саньянг
ЛВ
30
Daniel Toula
ЦФ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
16
Давид Мозес
ЦП
11
Юссуфа Саньянг
ЛВ
30
Daniel Toula
ЦФ
33
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Интер - Славия
2
1
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
13
17
Количество передач
558
420
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
3.99
0.11
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Посещаемость:
62317
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