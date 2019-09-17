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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Славия
Интер - Славия: обзор матча 17 сентября 2019
Интер
17.09.2019, вторник, 19:55
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
1 : 1
Завершен
Славия
90+2'
Н. Барелла
63'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Славия
ГОЛ! 1:1!
Н. Барелла
Пас отдал
С. Сенси
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Т. Соучек
85'
Замена
Л. Провод
️️️️
П. Олаинка
Желтая карточка
М. Политано
83'
79'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Л. Масопуст
Замена
М. Политано
️️️️
Л. Мартинес
72'
Замена
Н. Барелла
️️️️
М. Брозович
71'
Желтая карточка
Л. Мартинес
66'
63'
ГОЛ! 0:1!
П. Олаинка
60'
Замена
Я. Зелены
️️️️
И. Траоре
Желтая карточка
К. Асамоа
54'
Замена
В. Лазаро
️️️️
А. Кандрева
49'
40'
Желтая карточка
Д. Говорка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
25
Йозеф Гушбауэр
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
7
Милан Шкода
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
3-1-4-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
33
Д'Амброзио
77
Брозович
27
Асамоа
8
Сенси
21
Гальярдини
87
Кандрева
10
Мартинес
9
Лукаку
4-1-3-1
1
Колар
34
Цоуфал
15
Кудела
2
Говорка
26
Боржил
28
Соучек
8
Масопуст
10
Станчу
12
Траоре
99
Олаинка
87
Кандрева
19
Лазаро
19
Лазаро
87
Кандрева
77
Брозович
23
Барелла
23
Барелла
77
Брозович
10
Мартинес
21
Политано
21
Политано
10
Мартинес
99
Олаинка
17
Провод
17
Провод
99
Олаинка
12
Траоре
30
Зелены
30
Зелены
12
Траоре
8
Масопуст
9
Юсуф
9
Юсуф
8
Масопуст
Остались в запасе
Интер
Славия
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
35
Якуб Маркович
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
7
Милан Шкода
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
7
Милан Шкода
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Интер - Славия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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