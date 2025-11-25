Составы команд
Славия
Славия
4-3-2-1
36
Станек
15
Мбоджи
4
Зима
2
Шалоупек
23
Дудера
16
Мозес
23
Садилек
20
Зафейрис
90
Саньянг
17
Провод
25
Хоры
4-3-2-1
1
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Паредес
18
Бойро
23
Наварро
20
Рего
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
15
Мбоджи
26
Боржил
26
Боржил
15
Мбоджи
23
Дудера
3
Голеш
3
Голеш
23
Дудера
90
Саньянг
19
Кусей
19
Кусей
90
Саньянг
20
Зафейрис
13
Хытил
13
Хытил
20
Зафейрис
12
Аресо
15
Леке
15
Леке
12
Аресо
8
Сансет
44
Санчес
44
Санчес
8
Сансет
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
11
Гурусета
46
Гомес
46
Гомес
11
Гурусета
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
Остались в запасе
Славия
Атлетик
35
Якуб Маркович
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
13
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
31
Asier Hierro
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
31
Asier Hierro
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Славия - Атлетик
2
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
21
22
Офсайды
5
0
Количество передач
318
291
Сейвы
4
3
Точность передач %
68
65
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.15
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Атлетика», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»