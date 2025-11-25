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  • «Славия» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

«Славия» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

25 ноября 2025, 21:50
Славия
25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
36
Индржих Станек
ВР
15
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
17
Лукаш Провод
(К) ЛВ
90
Юссуфа Саньянг
ЛВ
16
Давид Мозес
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Атлетик
1
Унаи Симон
(К) ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
19
Василь Кусей
ЛВ
16
Tomas Jelinek
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
31
Asier Hierro
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
15
Мбоджи
4
Зима
2
Шалоупек
23
Дудера
16
Мозес
23
Садилек
20
Зафейрис
90
Саньянг
17
Провод
25
Хоры
4-3-2-1
1
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Паредес
18
Бойро
23
Наварро
20
Рего
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
15
Мбоджи
26
Боржил
26
Боржил
15
Мбоджи
23
Дудера
3
Голеш
3
Голеш
23
Дудера
90
Саньянг
19
Кусей
19
Кусей
90
Саньянг
20
Зафейрис
13
Хытил
13
Хытил
20
Зафейрис
12
Аресо
15
Леке
15
Леке
12
Аресо
8
Сансет
44
Санчес
44
Санчес
8
Сансет
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
11
Гурусета
46
Гомес
46
Гомес
11
Гурусета
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
Остались в запасе
Славия
Атлетик
35
Якуб Маркович
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
13
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
31
Asier Hierro
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
31
Asier Hierro
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Славия - Атлетик
2
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
21
22
Офсайды
5
0
Количество передач
318
291
Сейвы
4
3
Точность передач %
68
65
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.15
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Атлетика», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия»«Атлетик»

«Славия» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетик Славия
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