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  • «Славия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

«Славия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

21 января, 21:50
Славия
21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 4
Завершен
Барселона
10' В. Кусей
34' Ф. Лопес 42' Ф. Лопес 44' Р. Левандовски 63' Д. Ольмо 70' Р. Левандовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Славия
36
Индржих Станек
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
(К) ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
19
Василь Кусей
ЛВ
90
Юссуфа Саньянг
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
16
Давид Мозес
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
40
Adam Rezek
ВР
15
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
26
Ян Боржил
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
70
Мухаммед Чам
АП
18
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ОП
41
Хуан Эрнандес
АП
20
Дани Ольмо
АП
7
Dani Rodríguez
ЦФ
3-3-3-1
36
Станек
2
Шалоупек
4
Зима
3
Голеш
19
Дорли
23
Садилек
16
Мозес
17
Провод
90
Саньянг
19
Кусей
25
Хоры
4-3-2-1
1
Гарсия
18
Мартин
23
Кунде
24
Гарсия
3
Бальде
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
11
Рафинья
19
Барджи
9
Левандовски
16
Мозес
27
Влчек
27
Влчек
16
Мозес
3
Голеш
23
Дудера
23
Дудера
3
Голеш
90
Саньянг
70
Чам
70
Чам
90
Саньянг
25
Хоры
18
Шранц
18
Шранц
25
Хоры
19
Кусей
13
Хытил
13
Хытил
19
Кусей
3
Бальде
33
Араухо
33
Араухо
3
Бальде
7
Лопес
22
Берналь
22
Берналь
7
Лопес
8
Педри
20
Ольмо
20
Ольмо
8
Педри
19
Барджи
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Барджи
Остались в запасе
Славия
Барселона
35
Якуб Маркович
ВР
40
Adam Rezek
ВР
15
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
26
Ян Боржил
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ОП
41
Хуан Эрнандес
АП
7
Dani Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
40
Adam Rezek
ВР
15
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
26
Ян Боржил
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ОП
41
Хуан Эрнандес
АП
7
Dani Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Славия
Точно не сыграют
Alexandr Buzek
ЦП
Samuel Isife
ЦП
Доминик Яворчек
ЛЗ
Давид Юрасек
ЛЗ
H. Kante
ЦЗ
Ондрей Колар
ВР
Петр Шевчик
ЦП
G. Sosseh
ЦП
Divine Teah
ЦФ
Ондржей Змозла
ЛЗ
Барселона
Точно не сыграют
Жоау Канселу
ПЗ
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Дро Фернандес
АП
Гави
ЦП
Ламин Ямаль
ПВ
Ферран Торрес
ПВ
Статистика матча Славия - Барселона
1
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
2
12
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
11
Офсайды
6
2
Количество передач
330
509
Сейвы
8
1
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.47
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Барселоны», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия»«Барселона»

«Славия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Славия
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