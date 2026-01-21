21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Славия
Славия
3-3-3-1
36
Станек
2
Шалоупек
4
Зима
3
Голеш
19
Дорли
23
Садилек
16
Мозес
17
Провод
90
Саньянг
19
Кусей
25
Хоры
4-3-2-1
1
Гарсия
18
Мартин
23
Кунде
24
Гарсия
3
Бальде
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
11
Рафинья
19
Барджи
9
Левандовски
16
Мозес
27
Влчек
27
Влчек
16
Мозес
3
Голеш
23
Дудера
23
Дудера
3
Голеш
90
Саньянг
70
Чам
70
Чам
90
Саньянг
25
Хоры
18
Шранц
18
Шранц
25
Хоры
19
Кусей
13
Хытил
13
Хытил
19
Кусей
3
Бальде
33
Араухо
33
Араухо
3
Бальде
7
Лопес
22
Берналь
22
Берналь
7
Лопес
8
Педри
20
Ольмо
20
Ольмо
8
Педри
19
Барджи
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Барджи
Остались в запасе
Славия
Барселона
35
Якуб Маркович
ВР
40
Adam Rezek
ВР
15
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
26
Ян Боржил
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ОП
41
Хуан Эрнандес
АП
7
Dani Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
40
Adam Rezek
ВР
15
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
26
Ян Боржил
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ОП
41
Хуан Эрнандес
АП
7
Dani Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Славия
Точно не сыграют
Статистика матча Славия - Барселона
1
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
2
12
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
11
Офсайды
6
2
Количество передач
330
509
Сейвы
8
1
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.47
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Барселоны», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»