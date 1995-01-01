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    Славия - состав

    Город Прага
    Дивизион Чехия-Фортуна лига
    Сайт http://www.slavia.cz/
    Стадион Синобо
    Тренер Йиндрших Трпишовски
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Колар Ондрей Чехия Вра 28 12 0 0 1 0 € 2 млн.
    33 Юрасек Давид Чехия Защ 22 20 2 5 0 0 € 3 млн.
    21 Дудера Давид Чехия Защ 24 17 3 1 3 0 € 0.9 млн.
    30 Качараба Тарас Украина Защ 28 14 1 0 2 0 € 1.5 млн.
    4 Усу Айхам Швеция Защ 23 12 1 1 1 2 € 1.8 млн.
    12 Сантос Эдуардо Бразилия Защ 25 12 0 0 2 1 € 0.9 млн.
    3 Голеш Томаш Чехия Защ 29 10 0 3 1 0 € 5 млн.
    41 Кричфалуши Ондржей Чехия Защ 18 5 0 0 0 0 € 0.15 млн.
    32 Лингр Ондржей Чехия Пол 24 18 8 3 2 0 € 4 млн.
    25 Громада Якуб Словакия Пол 26 13 1 0 0 0 € 2 млн.
    5 Тьехи Христ Кот-д'Ивуар Пол 24 13 1 0 3 0 € 0.8 млн.
    17 Провод Лукаш Чехия Пол 26 12 2 0 1 0 € 3.5 млн.
    28 Масопуст Лукаш Чехия Пол 30 11 2 3 2 0 € 2.5 млн.
    23 Шевчик Петр Чехия Пол 28 11 0 5 0 0 € 2.5 млн.
    19 Дорли Оскар Либерия Пол 24 11 0 3 1 1 € 3.5 млн.
    27 Траоре Ибрахим Кот-д'Ивуар Пол 34 8 1 0 1 0 -
    10 Зафейрис Христос Норвегия Пол 20 3 0 1 0 0 € 1.5 млн.
    11 Тецл Станислав Чехия Нап 32 19 9 4 0 0 € 0.6 млн.
    9 Олаинка Петер Нигерия Нап 27 15 8 4 2 0 € 6 млн.
    22 Эвертон Бразилия Нап 26 14 2 1 1 0 € 1 млн.
    37 Юрасек Матей Чехия Нап 19 10 5 2 0 0 € 0.65 млн.
    30 Стейскал Ян Чехия Вра 26 - - - - - -
    31 Коварж Пржемисл Чехия Вра 37 - - - - - -
    15 Кудела Ондрей Чехия Защ 35 - - - - - -
    18 Боржил Ян Чехия Защ 32 - - - - - -
    4 Карафиат Ондржей Чехия Защ 28 - - - - - -
    6 Таловеров Максим Украина Защ 22 - - - - - € 0.75 млн.
    2 Говорка Давид Чехия Защ 29 - - - - - -
    7 Станчу Николае Румыния Пол 29 - - - - - -
    26 Малински Томаш Чехия Пол 31 - - - - - -
    20 Беран Михал Чехия Пол 22 - - - - - -
    24 Такакш Лацо Чехия Пол 26 - - - - - -
    20 Экпай Убонг Нигерия Пол 27 - - - - - -
    39 Кристан Якуб Чехия Пол 20 - - - - - -
    29 Юсуф Абдулла Бахрейн Нап 29 - - - - - -
    Всего игроков: 35, из них вратарей: 3, защитников: 12, полузащитников: 15, нападающих: 5
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