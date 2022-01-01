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Чехия. Шанс Лига
Команды
Славия
Состав
€ 83 млн
Славия - состав команды
Прага
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Фортуна Арена
Сайт:
http://www.slavia.cz/
Тренер:
Йиндрших Трпишовски
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
35
Маркович Якуб
Вра
25
€ 3.5 млн
36
Станек Индржих
Вра
30
€ 2 млн
1
Колар Ондрей
Вра
31
€ 0.05 млн
2
Шалоупек Степан
Защ
23
€ 10 млн
5
Огбу Иго
Защ
26
€ 7 млн
4
Зима Давид
Защ
25
€ 7 млн
39
Юрасек Давид
Защ
26
€ 5 млн
6
Н'Гессан Анже
Защ
23
€ 4.5 млн
27
Влчек Томаш
Защ
25
€ 4 млн
21
Дудера Давид
Защ
28
€ 3.5 млн
3
Голеш Томаш
Защ
33
€ 1 млн
42
Mikulas Konecny
Защ
-
45
Jakub Kolisek
Защ
-
16
Мозес Давид
Пол
22
€ 10 млн
23
Садилек Михал
Пол
27
€ 8 млн
17
Провод Лукаш
Пол
29
€ 8 млн
20
Emmanuel Ayaosi
Пол
-
46
Marek Naskos
Пол
-
22
Toumani Diakite
Пол
-
30
Wiktor Nowak
Пол
-
14
Samuel Isife
Пол
-
8
Oskar Kubiak
Пол
-
13
Хытил Моймир
Нап
27
€ 4 млн
25
Хоры Томаш
Нап
31
€ 2.7 млн
10
Штурм Даниэль
Нап
27
€ 2.5 млн
26
Шранц Иван
Нап
33
€ 0.6 млн
32
Kacor Pavel
Нап
-
29
Nazar Sushchak
Нап
-
18
Adonija Ouanda
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 7
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