Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Колар Ондрей
|Вра
|28
|12
|0
|0
|1
|0
|€ 2 млн.
|33
|Юрасек Давид
|Защ
|22
|20
|2
|5
|0
|0
|€ 3 млн.
|21
|Дудера Давид
|Защ
|24
|17
|3
|1
|3
|0
|€ 0.9 млн.
|30
|Качараба Тарас
|Защ
|28
|14
|1
|0
|2
|0
|€ 1.5 млн.
|4
|Усу Айхам
|Защ
|23
|12
|1
|1
|1
|2
|€ 1.8 млн.
|12
|Сантос Эдуардо
|Защ
|25
|12
|0
|0
|2
|1
|€ 0.9 млн.
|3
|Голеш Томаш
|Защ
|29
|10
|0
|3
|1
|0
|€ 5 млн.
|41
|Кричфалуши Ондржей
|Защ
|18
|5
|0
|0
|0
|0
|€ 0.15 млн.
|32
|Лингр Ондржей
|Пол
|24
|18
|8
|3
|2
|0
|€ 4 млн.
|25
|Громада Якуб
|Пол
|26
|13
|1
|0
|0
|0
|€ 2 млн.
|5
|Тьехи Христ
|Пол
|24
|13
|1
|0
|3
|0
|€ 0.8 млн.
|17
|Провод Лукаш
|Пол
|26
|12
|2
|0
|1
|0
|€ 3.5 млн.
|28
|Масопуст Лукаш
|Пол
|30
|11
|2
|3
|2
|0
|€ 2.5 млн.
|23
|Шевчик Петр
|Пол
|28
|11
|0
|5
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|19
|Дорли Оскар
|Пол
|24
|11
|0
|3
|1
|1
|€ 3.5 млн.
|27
|Траоре Ибрахим
|Пол
|34
|8
|1
|0
|1
|0
|-
|10
|Зафейрис Христос
|Пол
|20
|3
|0
|1
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|11
|Тецл Станислав
|Нап
|32
|19
|9
|4
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|9
|Олаинка Петер
|Нап
|27
|15
|8
|4
|2
|0
|€ 6 млн.
|22
|Эвертон
|Нап
|26
|14
|2
|1
|1
|0
|€ 1 млн.
|37
|Юрасек Матей
|Нап
|19
|10
|5
|2
|0
|0
|€ 0.65 млн.
|30
|Стейскал Ян
|Вра
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|Коварж Пржемисл
|Вра
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Кудела Ондрей
|Защ
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|Боржил Ян
|Защ
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Карафиат Ондржей
|Защ
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Таловеров Максим
|Защ
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.75 млн.
|2
|Говорка Давид
|Защ
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Станчу Николае
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|Малински Томаш
|Пол
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Беран Михал
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|Такакш Лацо
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Экпай Убонг
|Пол
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|39
|Кристан Якуб
|Пол
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|Юсуф Абдулла
|Нап
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 35, из них вратарей: 3, защитников: 12, полузащитников: 15, нападающих: 5