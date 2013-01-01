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    Славия - результаты

    Город Прага
    Дивизион Чехия-Фортуна лига
    Сайт http://www.slavia.cz/
    Стадион Синобо
    Тренер Йиндрших Трпишовски
    Турниры:
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
    21 тур
    		26 февраля, воскресенье 17:00 Славия 2:0 Словацко
    20 тур
    		18 февраля, суббота 20:00 Теплице 1:1 Славия
    19 тур
    		11 февраля, суббота 20:00 Славия 2:0 Зброевка
    18 тур
    		4 февраля, суббота 20:00 Пардубице 0:2 Славия
    17 тур
    		29 января, воскресенье 17:00 Славия 5:1 Яблонец
    16 тур
    		13 ноября, воскресенье 20:00 Фастав 0:4 Славия
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 20:00 Славия 3:1 Баник
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 17:00 Богемианс 1905 1:4 Славия
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 20:00 Славия 4:0 Спарта
    12 тур
    		16 октября, воскресенье 20:00 Славия 2:1 Млада Болеслав
    11 тур
    		9 октября, воскресенье 20:00 Сигма 2:0 Славия
    10 тур
    		2 октября, воскресенье 20:00 Славия 3:0 Слован
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 20:00 Виктория 3:0 Славия
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 20:00 Славия 6:1 Динамо
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 20:00 Словацко 1:1 Славия
    6 тур
    		31 августа, среда 21:00 Славия 6:0 Теплице
    5 тур
    		28 августа, воскресенье 20:00 Зброевка 0:4 Славия
    4 тур
    		21 августа, воскресенье 20:00 Славия 7:0 Пардубице
    3 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 2:3 Славия
    2 тур
    		7 августа, воскресенье 20:00 Славия 4:1 Фастав
    1 тур
    		31 июля, воскресенье 17:00 Градец-Кралове 1:0 Славия
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