Турниры:
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
|21 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Славия
|2:0
|Словацко
|20 тур
|18 февраля, суббота
|20:00
|Теплице
|1:1
|Славия
|19 тур
|11 февраля, суббота
|20:00
|Славия
|2:0
|Зброевка
|18 тур
|4 февраля, суббота
|20:00
|Пардубице
|0:2
|Славия
|17 тур
|29 января, воскресенье
|17:00
|Славия
|5:1
|Яблонец
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|20:00
|Фастав
|0:4
|Славия
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Славия
|3:1
|Баник
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|17:00
|Богемианс 1905
|1:4
|Славия
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|20:00
|Славия
|4:0
|Спарта
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|20:00
|Славия
|2:1
|Млада Болеслав
|11 тур
|9 октября, воскресенье
|20:00
|Сигма
|2:0
|Славия
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|20:00
|Славия
|3:0
|Слован
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|20:00
|Виктория
|3:0
|Славия
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|20:00
|Славия
|6:1
|Динамо
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|20:00
|Словацко
|1:1
|Славия
|6 тур
|31 августа, среда
|21:00
|Славия
|6:0
|Теплице
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|20:00
|Зброевка
|0:4
|Славия
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|20:00
|Славия
|7:0
|Пардубице
|3 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|2:3
|Славия
|2 тур
|7 августа, воскресенье
|20:00
|Славия
|4:1
|Фастав
|1 тур
|31 июля, воскресенье
|17:00
|Градец-Кралове
|1:0
|Славия