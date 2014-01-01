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Чехия. Шанс Лига
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Славия
Результаты
€ 83 млн
Славия - результаты матчей
Прага
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Фортуна Арена
Сайт:
http://www.slavia.cz/
Тренер:
Йиндрших Трпишовски
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Таблица
Лига чемпионов. 2026/2027
Чехия. Шанс Лига. 2026/2027
Лига чемпионов. 2025/2026
Чехия. Шанс Лига. 2025/2026
Лига Европы. 2024/2025
Лига чемпионов. 2024/2025
Чехия. Шанс Лига. 2024/2025
Лига Европы. 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига. 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига. 2022/2023
Лига конференций. 2022/2023
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. 2021/2022
Лига чемпионов. 2021/2022
Чехия. Синот Лига. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига чемпионов. 2020/2021
Чехия. Синот Лига. 2020/2021
Лига чемпионов. 2019/2020
Чехия. Синот Лига. 2019/2020
Чехия. Плей-офф. 2018/2019
Лига Европы. 2018/2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Чехия. Синот Лига. 2018/2019
Товарищеские матчи. 2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Чехия. Синот Лига. 2017/2018
Лига чемпионов. 2017/2018
Товарищеские матчи. 2017
Чехия. Синот Лига. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Товарищеские матчи. 2016
Чехия. Синот Лига. 2015/2016
Товарищеские матчи. 2015
Чехия. Синот Лига. 2014/2015
Чехия. Гамбринус лига. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Чехия. Гамбринус лига. 2012/2013
Чехия. Гамбринус лига. 2011/2012
Чехия. Гамбринус лига. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Чемпионат Чехии. 2009/2010
Кубок УЕФА. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2007/2008
Лига Чемпионов. 2007/2008
13.09 | 19:00
Теплице
0 : 2
Славия
05.09 | 16:00
Славия
4 : 0
Зброевка
30.08 | 21:00
Спарта
0 : 3
Славия
22.08 | 21:00
Славия
2 : 2
Богемианс 1905
16.08 | 21:00
Слован
1 : 1
Славия
09.08 | 16:00
Славия
2 : 1
Пардубице
01.08 | 18:00
Баник
0 : 4
Славия
26.07 | 16:00
Славия
5 : 1
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