- 9 сентября 2022
- 00:20 Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
- 23 мая 2022
- 23:17 Агент Трпишовски отреагировал на информацию об интересе ЦСКА 1
- 16:24 Трпишовски может возглавить ЦСКА под задачу выиграть РПЛ в следующем сезоне 4
- 15 апреля 2022
- 00:00 Лига конференций. «Рома» выбила «Буде-Глимт», забив четыре гола. «Фейеноорд» и «Марсель» также прошли дальше 1
- 7 апреля 2022
- 21:48 Лига конференций. «Фейеноорд» дома не смог победить «Славию» – 3:3 2
- 18 марта 2022
- 17:16 «Буде-Глимт» Хайкина сыграет с «Ромой» и другие пары 1/4 финала Лиги конференций 2
- 01:25 Определились все четвертьфиналисты Лиги конференций 1
- 01:17 Лига конференций. ПАОК, «Рома», «Славия» и «Фейеноорд» прошли дальше
- 10 марта 2022
- 22:52 Лига конференций. «Рома» обыграла «Витесс», «Фейеноорд» разгромил «Партизан» и другие результаты
- 7 марта 2022
- 15:18 Агент Кухты: «Ян мог играть с «Химками». После его удаления «Славия» провела три матча»
- 25 февраля 2022
- 15:28 «Базель» Чалова сыграет с «Марселем» и другие пары 1/8 финала Лиги конференций 1
- 01:50 Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
- 17 февраля 2022
- 22:55 Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
- 12 января 2022
- 17:07 Фото «Локомотив» объявил о переходе Кухты. Чех подписал контракт до 2026 года 9
- 7 января 2022
- 13:28 «Локомотив» пока не договорился с Кухтой об условиях контракта 2
- 6 января 2022
- 21:53 Кухта подпишет четырехлетний контракт с «Локомотивом»
- 13:24 Агент Кухты подтвердил, что «Локомотив» и «Славия» договорились о переходе форварда
- 07:52 Агент Кухты: «Переговоры с «Локомотивом» находятся на завершающей стадии» 2
- 5 января 2022
- 15:10 Форвард «Славии» Кухта перейдет в «Локомотив». Сумма трансфера – 5 миллионов («СЭ») 7
- 13 декабря 2021
- 16:23 Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары 1
- 17 сентября 2021
- 08:59 Фото Защитник сборной Украины Качараба сломал скулу в матче «Славия» – «Унион»
- 2 июня 2021
- 14:53 «Спартак» – об интересе к Баху: «Достоверная информация появится по приезду Витории в Россию» 7
- 29 мая 2021
- 09:39 Магуайр, Фернандеш, Погба и Кавани – в команде сезона Лиги Европы
- 16 апреля 2021
- 07:52 «Арсенал» забил 3+ гола в четырех выездных матчах подряд впервые с 1932 года
- 15 апреля 2021
- 23:55 Лига Европы. «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Вильярреал» и «Рома» вышли в полуфинал 3
- 14 апреля 2021
- 17:59 УЕФА дисквалифицировал Куделу из «Славии» на десять матчей за расизм. Избивший его Камара пропустит три игры 16
- 9 апреля 2021
- 13:20 Бруну Фернандеш – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ 1
- 09:52 Фото Футболисты «Славии» не встали на колено перед матчем с «Арсеналом» в знак поддержки BLM 18