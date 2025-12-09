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  • «Тоттенхэм» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

«Тоттенхэм» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

9 декабря 2025, 21:50
Тоттенхэм
09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
3 : 0
Завершен
Славия
50' М. Кудус (П) 79' Х. Симонс (П)
26' Д. Зима
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
13
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Мохаммед Кудус
АП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Славия
36
Индржих Станек
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
(К) ПЗ
18
Михал Садилек
ЦП
16
Давид Мозес
ЦП
11
Юссуфа Саньянг
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Тоттенхэм
46
Luca Gunter
ВР
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
12
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
20
Христос Зафейрис
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
9
Василь Кусей
ЛВ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
4-1-3-2
1
Викарио
12
Порро
13
Ромеро
15
ван де Вен
25
Спенс
6
Палинья
28
Одобер
15
Кудус
7
Симонс
9
Ришарлисон
14
Грей
3-2-2-2-1
36
Станек
5
Огбу
4
Зима
6
Шалоупек
3
Голеш
21
Дудера
18
Садилек
16
Мозес
11
Саньянг
17
Провод
13
Хытил
12
Порро
33
Дэвис
33
Дэвис
12
Порро
14
Грей
29
Сарр
29
Сарр
14
Грей
28
Одобер
15
Бергвалл
15
Бергвалл
28
Одобер
9
Ришарлисон
39
Муани
39
Муани
9
Ришарлисон
15
Кудус
11
Тель
11
Тель
15
Кудус
11
Саньянг
12
Мбоджи
12
Мбоджи
11
Саньянг
4
Зима
27
Влчек
27
Влчек
4
Зима
6
Шалоупек
20
Зафейрис
20
Зафейрис
6
Шалоупек
18
Садилек
70
Чам
70
Чам
18
Садилек
13
Хытил
11
Прекоп
11
Прекоп
13
Хытил
Остались в запасе
Тоттенхэм
Славия
46
Luca Gunter
ВР
31
Антонин Кински
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
35
Якуб Маркович
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
9
Василь Кусей
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
46
Luca Gunter
ВР
31
Антонин Кински
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
9
Василь Кусей
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Тоттенхэм - Славия
2
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
13
Офсайды
0
2
Количество передач
358
306
Сейвы
5
8
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
2.75
0.77
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Славии», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Славия»

«Тоттенхэм» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Славия Тоттенхэм
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