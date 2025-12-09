09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-1-3-2
1
Викарио
12
Порро
13
Ромеро
15
ван де Вен
25
Спенс
6
Палинья
28
Одобер
15
Кудус
7
Симонс
9
Ришарлисон
14
Грей
3-2-2-2-1
36
Станек
5
Огбу
4
Зима
6
Шалоупек
3
Голеш
21
Дудера
18
Садилек
16
Мозес
11
Саньянг
17
Провод
13
Хытил
12
Порро
33
Дэвис
33
Дэвис
12
Порро
14
Грей
29
Сарр
29
Сарр
14
Грей
28
Одобер
15
Бергвалл
15
Бергвалл
28
Одобер
9
Ришарлисон
39
Муани
39
Муани
9
Ришарлисон
15
Кудус
11
Тель
11
Тель
15
Кудус
11
Саньянг
12
Мбоджи
12
Мбоджи
11
Саньянг
4
Зима
27
Влчек
27
Влчек
4
Зима
6
Шалоупек
20
Зафейрис
20
Зафейрис
6
Шалоупек
18
Садилек
70
Чам
70
Чам
18
Садилек
13
Хытил
11
Прекоп
11
Прекоп
13
Хытил
Остались в запасе
Тоттенхэм
Славия
46
Luca Gunter
ВР
31
Антонин Кински
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
35
Якуб Маркович
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
9
Василь Кусей
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
46
Luca Gunter
ВР
31
Антонин Кински
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
4
Даики Хасиока
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
9
Василь Кусей
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Тоттенхэм - Славия
2
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
13
Офсайды
0
2
Количество передач
358
306
Сейвы
5
8
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
2.75
0.77
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Славии», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Славия»
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Источник: «Бомбардир»