04.11.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Славия
Славия
4-3-2-1
35
Маркович
15
Мбоджи
2
Шалоупек
4
Зима
27
Влчек
16
Мозес
20
Зафейрис
23
Садилек
90
Саньянг
17
Провод
25
Хоры
4-1-3-2
1
Райя
5
Хинкапе
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
23
Нергор
23
Мерино
18
Нванери
7
Сака
19
Троссард
27
Влчек
23
Дудера
23
Дудера
27
Влчек
16
Мозес
14
Хасиока
14
Хасиока
16
Мозес
20
Зафейрис
70
Чам
70
Чам
20
Зафейрис
90
Саньянг
19
Кусей
19
Кусей
90
Саньянг
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
5
Хинкапе
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
5
Хинкапе
18
Нванери
10
Эзе
10
Эзе
18
Нванери
19
Троссард
56
Доумэн
56
Доумэн
19
Троссард
41
Райс
43
43
41
Райс
Остались в запасе
Славия
Арсенал
36
Индржих Станек
ВР
40
Adam Rezek
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
45
Jakub Kolisek
ЦЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Томми Сетфорд
ВР
51
Alexei Rojas
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
40
Adam Rezek
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
45
Jakub Kolisek
ЦЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
51
Alexei Rojas
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Славия - Арсенал
3
4
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
31
0
Офсайды
5
0
Количество передач
258
344
Сейвы
5
1
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.81
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Арсенала», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»