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  • «Славия» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

«Славия» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

4 ноября 2025, 19:35
Славия
04.11.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
32' Б. Сака (П) 46' М. Мерино 68' М. Мерино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
15
Юссуфа Мбоджи
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
17
Лукаш Провод
(К) ЛВ
90
Юссуфа Саньянг
ЛВ
16
Давид Мозес
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Славия
36
Индржих Станек
ВР
40
Adam Rezek
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
45
Jakub Kolisek
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
19
Василь Кусей
ЛВ
16
Tomas Jelinek
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
13
Моймир Хытил
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
51
Alexei Rojas
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
56
Макс Доумэн
АП
43
Andre Annous
ЦФ
4-3-2-1
35
Маркович
15
Мбоджи
2
Шалоупек
4
Зима
27
Влчек
16
Мозес
20
Зафейрис
23
Садилек
90
Саньянг
17
Провод
25
Хоры
4-1-3-2
1
Райя
5
Хинкапе
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
23
Нергор
23
Мерино
18
Нванери
7
Сака
19
Троссард
27
Влчек
23
Дудера
23
Дудера
27
Влчек
16
Мозес
14
Хасиока
14
Хасиока
16
Мозес
20
Зафейрис
70
Чам
70
Чам
20
Зафейрис
90
Саньянг
19
Кусей
19
Кусей
90
Саньянг
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
5
Хинкапе
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
5
Хинкапе
18
Нванери
10
Эзе
10
Эзе
18
Нванери
19
Троссард
56
Доумэн
56
Доумэн
19
Троссард
41
Райс
43
43
41
Райс
Остались в запасе
Славия
Арсенал
36
Индржих Станек
ВР
40
Adam Rezek
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
45
Jakub Kolisek
ЦЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Томми Сетфорд
ВР
51
Alexei Rojas
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
40
Adam Rezek
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
45
Jakub Kolisek
ЦЗ
16
Tomas Jelinek
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
19
Daniel Toula
ЦФ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
51
Alexei Rojas
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Славия - Арсенал
3
4
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
31
0
Офсайды
5
0
Количество передач
258
344
Сейвы
5
1
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.81
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Арсенала», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия» – «Арсенал»

«Славия» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал Славия
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