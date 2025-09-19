Символическая сборная недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В нее включены футболисты «Марселя», «Атлетико», «Ливерпуля», «Славии», «Пафоса», «Барселоны», «Спортинга», «Брюгге», «Карабаха», «Интера» и «Баварии».

Вратарь: Херонимо Рульи («Марсель»);

Защитники: Юссуфа Мбоджи («Славия»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Деррик Люккассен («Пафос»), Маркос Льоренте («Атлетико»);

Полузащитники: Маркус Рэшфорд («Барселона»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Педро Бикальо («Карабах»), Тринкау («Спортинг»);

Нападающие: Маркус Тюрам («Интер»), Гарри Кейн («Бавария»).