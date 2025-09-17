Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Славия» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

«Славия» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

17 сентября, 18:35
Славия
17.09.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 2
Завершен
Буде-Глимт
23' Y. Mbodji 74' Y. Mbodji
78' Д. Басси 90' С. Фет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
36
Индржих Станек
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
12
Youssoupha Mbodji
ЦЗ
3
Томаш Голеш
(К) ПЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
23
Михал Садилек
ЦП
10
Христос Зафейрис
ЦП
17
Лукаш Провод
ЛВ
9
Василь Кусей
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
7
Патрик Берг
(К) ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
30
Mathias Jørgensen
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
27
Томаш Вичек
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
8
Даики Хасиока
ПЗ
43
Tomas Jelinek
ЦП
16
David Moses
ЦП
11
Youssoupha Sanyang
ЦП
7
Мухаммед Чам
АП
31
Эрик Прекоп
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
30
Daniel Toula
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
22
Андерс Клинге
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
24
Даниэл Басси
ПВ
25
Исак Дыбвик Маатта
ПВ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
3
Голеш
4
Зима
12
21
Дудера
19
Дорли
10
Зафейрис
23
Садилек
9
Кусей
17
Провод
25
Хоры
3-1-2-2-2
12
Хайкин
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
5
Алеесами
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
8
Аукленд
10
Хеуге
9
Хег
30
Статистика матча Славия - Буде-Глимт
2
3
Всего ударов по воротам
26
11
Удары в створ
11
10
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
11
Офсайды
5
0
Количество передач
324
397
Сейвы
8
8
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
19
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
3.37
2.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Буде-Глимт», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия» – «Буде-Глимт»

«Славия» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

