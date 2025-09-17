17.09.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
4-3-2-1
36
Станек
3
Голеш
4
Зима
12
21
Дудера
19
Дорли
10
Зафейрис
23
Садилек
9
Кусей
17
Провод
25
Хоры
3-1-2-2-2
12
Хайкин
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
5
Алеесами
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
8
Аукленд
10
Хеуге
9
Хег
30
3
Голеш
2
Шалоупек
2
Шалоупек
3
Голеш
12
8
Хасиока
8
Хасиока
12
23
Садилек
7
Чам
7
Чам
23
Садилек
9
Кусей
26
Шранц
26
Шранц
9
Кусей
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
5
Алеесами
2
Нильсен
2
Нильсен
5
Алеесами
8
Аукленд
19
Фет
19
Фет
8
Аукленд
6
Гундерсен
23
Риснаэс
23
Риснаэс
6
Гундерсен
30
24
Басси
24
Басси
30
9
Хег
21
Хельмерсен
21
Хельмерсен
9
Хег
Статистика матча Славия - Буде-Глимт
2
3
Всего ударов по воротам
26
11
Удары в створ
11
10
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
11
Офсайды
5
0
Количество передач
324
397
Сейвы
8
8
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
19
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
3.37
2.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Буде-Глимт», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия» – «Буде-Глимт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»