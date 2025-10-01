Лига чемпионов. Крупные победы «Баварии» и «Атлетико», поражение «Ливерпуля» и другие результаты

Завершились еще семь матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Бавария» и «Атлетико» разгромили соперников с одинаковым счетом 5:1. Кроме того, крупно выиграли «Интер» и «Марсель». «Ливерпуль» сенсационно уступил «Галатасараю», также поражением завершилось возвращение Жозе Моуринью на «Стэмфорд Бридж». Единственная ничья во вторник была зафиксирована между «Буде-Глимтом» Никиты Хайкина и «Тоттенхэмом».
Лига чемпионов. 2 тур
Челси - Бенфика - 1:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - Р. Риос, 18 (в свои ворота).
Удаления: Ж. Педро, 90+6 (вторая ж.к) - нет.
Лига чемпионов. 2 тур
Атлетико - Айнтрахт - 5:1 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Распадори, 4; 2:0 - Р. Ле Норман, 33; 3:0 - А. Гризманн, 45+1; 3:1 - Ж. Буркардт, 57; 4:1 - Д. Симеоне, 70; 5:1 - Х. Альварес, 82 (с пенальти).
Лига чемпионов. 2 тур
Марсель - Аякс - 4:0 (3:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - И. Пайшао, 6; 2:0 - И. Пайшао, 12; 3:0 - М. Гринвуд, 26; 4:0 - П. Обамеянг, 52.
Лига чемпионов. 2 тур
Интер - Славия - 3:0 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Мартинес, 30; 2:0 - Д. Дюмфрис, 34; 3:0 - Л. Мартинес, 65.
Лига чемпионов. 2 тур
Буде-Глимт - Тоттенхэм - 2:2 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Й. Хеуге, 53; 2:0 - Й. Хеуге, 66; 2:1 - М. ван де Вен, 68; 2:2 - Й. Гундерсен, 89 (в свои ворота).
Незабитые пенальти: К. Хег, 35 - нет.
Лига чемпионов. 2 тур
Пафос - Бавария - 1:5 (0:4)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Г. Кейн, 15; 0:2 - Р. Геррейру, 20; 0:3 - Н. Джексон, 31; 0:4 - Г. Кейн, 34; 1:4 - М. Оршич, 45; 1:5 - М. Олисе, 68.
Лига чемпионов. 2 тур
Галатасарай - Ливерпуль - 1:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - В. Осимхен, 16 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»