Лига чемпионов. Крупные победы «Баварии» и «Атлетико», поражение «Ливерпуля» и другие результаты

Завершились еще семь матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» и «Атлетико» разгромили соперников с одинаковым счетом 5:1. Кроме того, крупно выиграли «Интер» и «Марсель». «Ливерпуль» сенсационно уступил «Галатасараю», также поражением завершилось возвращение Жозе Моуринью на «Стэмфорд Бридж». Единственная ничья во вторник была зафиксирована между «Буде-Глимтом» Никиты Хайкина и «Тоттенхэмом».